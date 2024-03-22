Порадует ли солнце киевлян: какой будет погода в Киеве на выходных

Местами пройдет небольшой дождь

Весна уже в разгаре, и в Киеве пока держится тепло. В субботу, 23 марта, в столице ожидается до 13 градусов тепла.

Об этом говорится на сайте Украинского гидрометеорологического центра. По данным синоптиков, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода.

Ночью температура воздуха опустится до +5°…+3°, днем поднимется до +11°…+13°. Осадков в столице не ожидается. Однако в области и под Киевом местами пройдет мелкий дождь. Ветер юго-западный, скорость порывов 5-10 м/с. Влажность 70–80%.

Карта погоды на 23 марта

В воскресенье, 24 марта, в столице облачно, но с прояснениями. Ожидаются осадки. Утром мелкий дождь во второй половине дня может усилиться, однако вскоре он должен прекратиться. Температура воздуха несколько снизится — днем столбики термометра поднимутся до +6°…+8°, а ночью упадут до +6°…+4°. Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с. Влажность 77–88%.

Карта погоды на 24 марта

Также синоптики прогнозируют, что следующая неделя в Киеве начнется с осадков. Температура воздуха будет постепенно подниматься, несмотря на дожди.

Ранее "Телеграф" писал, ждать ли настоящего тепла до конца марта. В последнюю декаду месяца украинцев ждут температурные качели.