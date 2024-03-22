В Киеве ухудшилось качество воздуха: как уберечь себя

Самый высокий показатель зафиксирован на левом берегу

По состоянию на утро 22 марта в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Специалисты зафиксировали повышение концентрации взвешенных частиц, то есть пыли.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация. Самый высокий показатель загрязнения воздуха зафиксирован на левом берегу столицы.

Индекс качества воздуха (CAQI) составляет 94. Это означает вредный уровень.

Карта индексов качества воздуха

Вероятной причиной ухудшения стали метеорологические условия, в том числе очень низкая скорость ветра. Это способствует накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

В целях улучшения состояния воздуха и минимизации воздействия вредных веществ рекомендуется:

Закрыть окна дома и в помещениях, где вы находитесь.

Ограничить пребывание на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы, а также детям и пожилым людям.

Пить много воды, чтобы снизить влияние вредных примесей на организм.

Если у вас есть воздухоочиститель, включить его на максимум.

Радиационный фон в Киеве не превышает норму.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. Температура воздуха днем может достигать 12 градусов тепла.