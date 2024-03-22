Доллар начал падать: курс валют на 22 марта в Киеве
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Евро почти не изменился в цене
Вновь происходит колебания на валютном рынке. Несколько дней курс доллара стремительно рос, однако сегодня начал падать.
Американская валюта подешевела на 20 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 22 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 38,92 грн
Евро (EUR): 42,46 грн
Злотый (PLN): 9,87 грн
Канадский доллар (CAD): 28,81
Швейцарский франк (CHF): 43,49 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,00 грн
Евро (EUR): 42,67 грн
Злотый (PLN): 9,85 грн
Канадский доллар (CAD): 28,75
Швейцарский франк (CHF): 43,41 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках упал на 15 копеек.
Покупка: 38,93 грн
Продажа: 39,06 грн
Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара с 25 по 31 марта. На рынке будет действовать режим "управляемой гибкости", следовательно, следует ожидать ежедневных разновекторных изменений.