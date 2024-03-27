Совпадение случайностей или рейдерский захват: вспыхнул скандал вокруг одного из университетов Киева

Непонятная ситуация сложилась из-за реставрации памятника на территории учебного заведения

В Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины состоялось заседание по делу о правонарушениях в сфере градостроительной деятельности на Келиях Братского монастыря, являющихся памятником национального значения. По результатам рассмотрения дела ГАИБМ вынесла постановление о наложении штрафа на Национальный университет "Киево-Могилянская академия" на сумму 90 840 грн.

Подрядная организация, выполнявшая работы, нарушила требования строительного и охранного законодательства. В частности, уничтожила интерьеры постройки. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Телеграф" попытался разобраться в этом запутанном конфликте.

В декабре прошлого года помощник депутата Киеврады Ксении Семеновой от партии "Слуга народа" Дмитрий Перов сообщил, что Киевская городская прокуратура начала расследование по факту умышленного повреждения и разрушения памятника национального значения – Келий Братского монастыря, построенных в 1823 году.

Фото, опубликованные помощником

"В ходе строительных работ на памятнике в октябре-ноябре были уничтожены внутренние интерьеры и элементы планировки 201-летнего здания. В дальнейшем — их изменила бетонная стяжка и армированный монолит. Согласно ст. 22 Закона Украины "Об охране культурного наследия" памятники запрещено изменять, сносить или перестраивать", — написал Перов.

Он обратился к нардепке Елене Шуляке (председатель партии "Слуга народа"). Она в свою очередь обратилась в Минрегион и ГИАГ, чтобы те проверили, что же происходит.

После этого общественная инициатива "Игла" взялась за изучение документов, чтобы выяснить, кто и как нарушает закон. Они выяснили, что обвинение Могилянки в реконструкции – это манипуляция. То есть университет проводит реставрацию с приспособлением Братских келий, чтобы их можно было использовать и дальше. Укрепляет аварийные деревянные элементы стальными балками и бетоном. Сохраняет аутентичные части келий, а неаутентичные заменяет.

Экспертный отчет, перечень работ, предусмотренных при реставрации

Дмитрий Перов обратился к народной депутатки Шуляк. Он подписался как глава ОО "Спадщина", хотя никакого отношения к организации не имеет.

Документ без даты и номера

После обращения депутатки Шуляк, Мининфраструктуры инициировало внеплановую проверку Киево-Могилянской академии на основе анонимного обращения, якобы поступившего от общественной организации "Спадщина". Могилянка отказалась допустить инспекторов, считая проверку незаконной. Мининфраструктуры обвинило Академию в нарушениях.

С сайта Госинспекции

Согласно статье 41 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности", проверки производятся на обращение физического или юридического лица. Поэтому обращение господина Перова, в сущности, является "анонимкой". Отметим, депутатское обращение имеет отдельный статус и не может быть расценено как физлицо или юрлицо.

Интересно, что 21 декабря 2023 года в Могилянке состоялось мероприятие, на котором к рассмотрению проекта реставрации келий привлекли экспертов. И именно в этот день депутатка Шуляк направляет в Мининфраструктуру и Госинспекцию депутатское обращение с просьбой провести проверки.

Глава Киево-Могилянской академии Сергей Квит отмечает, что все, кто ознакомился с документами, понимают, что в университете нет никаких нарушений. По его словам, глава правящей партии стремится улучшить свою репутацию после поддержки противоречивой градостроительной реформы, которая не обеспечивала должной защиты культурного наследия.

"Тогда возникает вопрос: а в чем же причины такого нетипичного внимания со стороны власти. По нашему мнению, те, кто лоббировал скандальную градостроительную "реформу" 5655, не предполагавшую надлежащей защиты культурного наследия, решили в информационном поле отбелиться и показать обществу, что они таки за это наследие вроде бы горой, и здесь очень важно зафиксировать еще одну деталь: когда глава партии власти написала свой запрос. В прошлом году 21 декабря. Именно в этот день в Киево-Могилянской Академии мы открыто предоставили документы. И среди экспертов были и те, кто работает над альтернативой 5655 – Градостроительным кодексом. За неделю до этого в правительстве Минрегион не смог протянуть постановление-клон градостроительной "реформы", которое раскритиковал Европарламент, Еврокомиссия и недавно Chatham House. Но отбеливаться политикам за счет репутации Могилянки никто не даст", – отмечает Квит.

После неудачного обращения в Госинспекцию Шуляк направляет еще одно и снова со ссылкой на Перова в качестве главы общественной организации.

Обращение нардепки Шуляк

Специальная комиссия в Госинспекции должна была провести рассмотрение обращения, но Перов дважды не явился на заседание комиссии. Поэтому обращение оставили без рассмотрения.

Выдержка из протокола

25 января Госинспекция направляет обращение в Мининфраструктуру с просьбой согласовать внеплановую проверку на основании обращения Перова. Глава Минрегиона Александр Кубраков издает приказ с согласованием проведения внеплановой проверки. А председатель Госинспекции Александр Новицкий издает приказ о назначении самой проверки.

После того как стало известно о незаконном согласовании, Киево-Могилянская академия в конце февраля направила обращение к Кубракову. В нем подробно описывались нарушения законодательства и содержалась просьба отменить незаконное решение. 1 марта аналогичное обращение было направлено и Новицкому.

Конечно, Могилянка не допустила инспекторов.

Затем депутатка Шуляк обратилась к Кубракову и Новицкому. Она просила осуществить проверку законности решения о выдаче разрешения университету проводить реставрацию Братских келий.

Депутатское обращение

Проверку провели, но никаких нарушений не обнаружили.

Сергей Квит обеспокоен стечением событий: появляется самопровозглашенный глава незарегистрированного ОО "Спадщина", происходящий одновременно с неудачной попыткой признать недействительными бессрочные арендно-охранные договоры Академии, включая Братские кельи. Случайно выясняется, что земля вокруг келий и других исторических построек Могилянки увлечена другой организацией.

Квит считает эти действия системными и рейдерскими, напоминая о подобных попытках забрать у Могилянки Дом настоятеля и Братские кельи в 2008 году для открытия развлекательных заведений (тогда Академия выиграла суды).

"Возможно, на разных этапах привлекаются какие-то государственные служащие, политики или лица, которые называют себя активистами. Одна из целей этого рейдерского процесса — нанести репутационный ущерб Киево-Могилянской Академии из-за выдвижения ряда безосновательных абсурдных обвинений", — подчеркивает глава Киево-Могилянской.

Также Квит добавил, что Могилянка будет обращаться в суд. Они требуют законности и уважения от своих оппонентов.

В свою очередь Дмитрий Перов отвергает обвинения. Он считает, что по заказу университета ГИ "Игла" продолжает "разгонять против него проплаченную джинсу".

"Я понимаю, что сейчас времена тяжелые — и каждый пытается выжить и найти дополнительный заработок. Так что можете писать, что угодно. Однако — это не повлияет на мое желание бороться. В частности, привлечь к ответственности тех, кто уничтожал Келию Братского монастыря, 1823 р.", – написал Перов на странице в Facebook.

Ранее "Телеграф" писал, что в центре Киева хотят уничтожить памятник. По словам активистов, за проектом застройки может стоять известный украинский футболист Андрей Шевченко.