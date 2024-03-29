Ракетная угроза: какие здания наиболее безопасны и в каких местах лучше прятаться, чтобы выжить

Известный киевский урбанист и инженер рассказал "Телеграфу" об особенностях столичных домов и укрытий

Последний ракетный обстрел Киева на этой неделе и вчерашнее тревожное сообщение от КГВА об усилении мер безопасности в столице снова актуализировали вопросы безопасности для горожан. "Телеграф" выяснял, какие жилые здания являются самыми безопасными, а какие находятся в зоне риска и могут от обстрелов буквально сложиться, как карточные домики.

Также важным моментом с точки зрения личной безопасности остается само место укрытия — где все же лучше прятаться во время воздушной тревоги.

Какие здания самые стойкие от ударов и почему

Известный киевский инженер и урбанист Дмитрий Макагон рассказал нашему изданию, что наиболее безопасные — новые жилые здания, построенные по современным строительным нормам, "в которых закладывается расчет на прогрессирующие разрушения".

— То есть такое здание не должно складываться по примеру того, что мы видим происходит с "панельками" (панельные дома типа советских "чешек". — Авт.). Когда по ним есть попадания, возможно такое складывание даже целых секций, перекрытий.

Монолитно-каркасный дом – здание из монолитного железобетонного каркаса, образованного колоннами и перекрытиями, между которыми сооружены стены из газоблока, кирпича или другого материала. Фото — dim.ria.com

В современных же зданиях этого не должно быть, и потому они наиболее безопасны. Плюс на самом деле в контексте безопасности можно говорить о наиболее высотных зданиях. Поскольку, чтобы они держали сами себя, там закладываются более жесткие конструкции, там есть ядра жесткости, там большие сечения несущих конструкций. Потому они еще более безопасны.

Дом на Лобановского после попадания российской ракеты. Фото — из открытых источников

К тому же там должны быть определенные системы эвакуации. В частности, бетонные лестничные клетки. Это тоже повышает безопасность, – говорит эксперт, уточняя, что речь идет о монолитно-каркасных домах.

Один из высотных ЖК в столице (построен в 2012-2013 гг.) и рядом девятиэтажка типа "чешки", построенная еще в СССР. Фото — bild.ua

Дома из кирпича – в повышенной зоне риска

По его словам, вместе с тем старые кирпичные дома (высотные, "хрущевки", "сталинки") менее безопасны. Если кирпичное здание имеет сборные плиты и перекрытия, "то есть вероятность, что при попадании и выбивании несущих стен, эти плитовые конструкции будут падать и складываться, опять же, целыми секциями".

Столичные "хрущевки". Фото — kyivpastfuture.com.ua

— Мы такое уже видели, в частности при попадании в позапрошлом году в здание в городе Часов Яр. Там было кирпичное здание, в котором сложилась целая секция, – напоминает эксперт.

Прочность "сталинок" и "царских" домов — миф?

В то же время иногда в соцсетях можно попасть на утверждение, что построенные после Второй мировой так называемые кирпичные "сталинки" и уцелевшие дома, построенные еще в XIX — начале XX века (т.н. "царские"), якобы прочны в сравнении с теми же "хрущевками". Но это не совсем так.

Дом в Киеве типа "сталинки"

— Если мы говорим об условно дореволюционных домах, то вообще они более ветхие. А "сталинки" так же – это кирпичные здания, и есть вопросы к перекрытиям внутри них. Но следует отметить, что в любом здании (и современном) при прямом попадании есть большая угроза (разрушение. — Авт.).

То есть наиболее безопасное место – бомбоубежище, укрытие или по крайней мере какие-то подземные сооружения (паркинги, подвалы и т.п.). Если мы говорим о "сталинках", то какой-то большой разницы нет, например, между ними и теми же "хрущевками", — объясняет инженер.

Жилой дом XIX века на Жилянской, частично разрушенный "шахедом" осенью 2022-го

Есть ли все же какие-нибудь безопасные места в зданиях?

При этом, как отмечает эксперт, в домах правило двух стен несколько повышает шансы обезопасить себя при ударах, уменьшает риски для личной безопасности.

— Потому что не обязательно при прямом попадании в здание (а прилет, например, будет где-то рядом) саму конструкцию этого дома данный удар разрушит, а вот осколки, взрывная волна (и как следствие от взрывной волны может выбить стекло), то от этого вас вторая стена может оградить.

На самом деле очень много ранений именно от такого вторичного действия взрыва. Если вы защититесь от стекла, осколков, это значительно повышает шансы спастись. Лично стараюсь придерживаться этого правила двух стен, когда не имею возможности идти в укрытие. Это более безопасно и менее дискомфортно, – аргументирует Дмитрий Макагон.

Какое безопасное место для укрытия во время обстрелов?

Среди объектов, которые находятся вне жилых зданий, в качестве укрытий могут служить также подземные переходы (особенно днем, когда многие горожан во время тревог находятся на улицах).

— Подземные переходы достаточно безопасны. Конечно, в них лучше находиться подальше от входов. Но в целом это действительно защитит от обломков (где-то на 100%), а от прямого попадания — все зависит от мощности ракеты или снаряда.

Однако, в принципе, подземные переходы выдерживают огромные нагрузки. Потому что над ними пролегают дороги. Плюс по этим автодорогам ездят и фуры – большие грузовики – то есть нагрузки на переходы большие. К тому же, там довольно толстое перекрытие и толстый слой бетона, а также дорожного полотна. Это можно считать неплохой альтернативой тем же паркингам. Даже по прочности в переходах безопаснее, чем в закрытых паркингах.

Конечно, самое безопасное место для укрытия – станции метрополитена глубокого залегания. Они и закладывались как укрытие, даже от ядерного оружия, — резюмировал урбанист.

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