"Циркон" долітав до Києва вже 5 разів: статистика повітряних ударів за три місяці

Загалом країна-агресорка застосувала понад 180 засобів ураження

Росія вже 5 разів завдавала удару по Києву гіперзвуковою ракетою "Циркон". Це нова небезпечна зброя, яка долітає до столиці за лічені хвилини.

Загалом з 1 січня по 1 квітня 2024 року ворог застосував понад 180 засобів ураження в напрямку Києва. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Статистика повітряних ударів по Києву за перший квартал цього року:

11 одиниць Х-47М2 "Кинджал"

6 одиниць Іскандер-М

3 одиниці Х-69

1 одиниця "Калібр"

113 одиниць Х-101

48 ударних БпЛА типу "Shahed"

та 5 одиниць 3М22 "Циркон"

Нагадуємо, "Циркон" новітня маневруюча гіперзвукова крилата ракета, яка вважається секретною зброєю РФ. Призначена для ураження кораблів. Вона є модернізованою версією ракети П-800 "Онікс".

Ракета розвиває швидкість до 8−9 Маха. Дальність по різних даних: 400−600 км або навіть до 1000 км.

Росіяни застосовували її під час минулої атаки на Київ 25 березня. Повітряним Силам України вдалося збити російську ракету, але уламки завдали руйнувань.

Раніше "Телеграф" писав, що таке ракета "Онікс" і чим вона небезпечна. Її швидкість перевищує швидкість звуку до 4,6 раза.