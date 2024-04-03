За 50 мільйонів євро всього 74 тролейбуси: Київпастранс оголосив сумнівний тендер

Місту необхідно закупити сотні нових тролейбусів

У 2023 році комунальне підприємство "Київпастранс" оголосив тендер на закупівлю 74 тролейбусів за кредитні кошти ЄІБ на суму приблизно 50 млн євро. Громадськість закликає провести новий тендер, розбитий на лоти, з достатньою кількістю машин.

Про це повідомляє громадська організація "Пасажир Києва". За 48 млн євро, у 2011 році "Київпастранс" придбав 202 тролейбуси, а зараз пропонується лише 74.

Більшість тролейбусів, які курсують містом, були закуплені у 2011-2013 роках.

"В наш час Чернівці та Вінниця купували тролейбуси виробництва Політехносервіс з міста Бровари, в турецькому кузові за кошти місцевих бюджетів. Вони мають автономний хід, систему кондиціонування й одна одиниця їм обходилась в приблизно 260 тисяч євро, тобто за 50 млн можна отримати 192 тролейбуси", — йдеться у повідомленні.

Наприклад, Миколаїв за кошти ЄБРР купує 31 тролейбус "Політехносервіс" по 440 тисяч євро за штуку. Навіть за такою ціною, на 50 млн євро можна придбати 110 тролейбусів.

"На наш тендер було додано вимогу постачати двосекційні тролейбуси і таким чином українські виробники не були допущені до нього, але при цьому фактично учасники запропонували всього лише 1 та 3 двосекційних тролейбуси, які в такій кількості не здатні принести якусь користь і це все виглядає просто як якась маніпуляція", — пишуть у групі ГО "Пасажир Києва".

КП "Київпастранс"

Громадська організація зазначає, що необхідно організувати новий тендер з двома лотами: один для одиночних, а другий для двосекційних тролейбусів. Кількість машин у кожному лоті має бути чітко визначена, щоб гарантувати конкуренцію та отримання необхідної кількості тролейбусів.

"Лише закупівля великої кількості машин здатна зберегти рух тролейбусів в місті на хоч якомусь притомному рівні, натомість закупівля 73-74 тролейбусів призведе до подальшої деградації та скорочення руху, як це відбулось за останні 10 років через недостатню кількість машин", — підкреслюють у повідомлені.

Також додають, що за останні 7 років кількість випущених тролейбусів зменшилась з 420 до 260. Наразі більше 150 тролейбусів, що курсують містом, експлуатуються з 2014 року. Для підтримки теперішнього рівня роботи мережі місту необхідно закупити сотні нових тролейбусів.

Згідно з рекомендаціями Світового банку, для відновлення повноцінної роботи мережі потрібно мати понад 600 тролейбусів.

Раніше "Телеграф" писав, що Київська обласна рада оголосила два тендери на загальну суму 620 тисяч гривень. Один з них – на закупівлю офісного паперу за 125 тисяч гривень.