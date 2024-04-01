Более полумиллиона на бумагу и не только: Киевская облрада объявил два тендера

Открытые торги планируются на 4 и 5 апреля

Киевская областная рада объявил два тендера на общую сумму 620 тысяч гривен. Один из них – на закупку межсетевого экрана "файервол" за 495 тысяч гривен.

Второй тендер на закупку 625 пачек офисной бумаги А4 (по 500 листов в каждой) на сумму 125 тысяч гривен. Об этом "Телеграф" узнал из электронной системы публичных закупок "Prozorro".

Начало аукциона по файерволу назначено на 4 апреля 2024 года. За бумагу торги пройдут 5 апреля.

Отметим, средняя рыночная цена файервола составляет 200 тысяч гривен. Приблизительная цена пачки офисной бумаги (500 листов) — 200 гривен.

Напомним, в апреле 2023 года Управление образования Днепровской районной государственной администрации в Киеве закупило для бомбоубежищ 300 кожаных барабанов на сумму почти миллион гривен. Аргументировали закупку необходимостью психической разгрузки детей во время воздушных тревог.

Ранее "Телеграф" писал, что в КГГА решили, что в Киеве нужно установить две фотозоны к дню Европы за 700 тысяч гривен. Это будут 3D конструкции с логотипом столицы.