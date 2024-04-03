Перебегала дорогу в потоке машин: в Киеве Mitsubishi сбил девушку и она приземлилась на другое авто (фото, видео)

На месте ДТП работали медики, спасатели и правоохранители

В среду, 3 апреля, в Подольском районе Киева произошло серьезное ДТП при участии пешехода и двух легковых автомобилей. В результате произошедшего пострадала девушка, которая пыталась перебежать проезжую часть в неустановленном месте.

Обстоятельства аварии предстоит установить следствию. Подробности ДТП рассказали в столичном Телеграм-канале "Киев оперативный".

Так, на улице Ивана Выговского девушка-пешеход решила перебежать дорогу в потоке машин. Она начала пересекать проезжую часть на зеленый для автомобилей цвет светофора и ее сбил водитель Mitsubishi.

Удар был настолько сильным, что пострадавшую отбросило в сторону и она приземлилась на автомобиль Ford, водитель которого просто стоял на светофоре.

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

На месте происшествия очевидцы ДТП оказали первую помощь пострадавшей и вызвали карету скорой помощи.

По предварительным данным, 25-летняя девушка-пешеход получила серьезные травмы и была экстренно доставлена в больницу. На данный момент она находится под наблюдением врачей.

Фото с места ДТП

На месте работали все экстренные службы города. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование.

ДТП произошло на улице Выговского

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что полиция Киева задержала мужчину, который запустил салют на Печерске. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.