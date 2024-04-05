От Кличко требуют убрать сшоревшие и брошенные машины с улиц Киева

Если автомобиль мешает, то его можно забрать — Семенова

Киевляне уже поднимали тему о заброшенных автомобилях и призвали их убрать. В этот раз на проблему заброшенных и поврежденных авто, загромождающих улицы столицы, обратила внимание депутат Киеврады Ксения Семенова.

Она напомнила о взрыве в заброшенном авто в июне 2018 года, в результате которого едва не погибли дети. Тогда мэр Киева Виталий Кличко издал распоряжение убрать такие автомобили, но, по словам депутата, проблема не исчезла. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Семенова предлагает использовать две статьи: "Есть такая статья 265-4 КУАП "Инспекторы по парковке имеют право эвакуировать транспортное средство, расположенное в запрещенных правилами дорожного движения местах остановки и стоянки, или в случае, если оно значительно препятствует или делает невозможным движение других авто, или пешеходов". И еще есть правила дорожного движения. Там очень четко написано, где нельзя парковаться", — пишет депутат Киеврады.

Она отмечает, что большинство поврежденных автомобилей не стоят на парковочных местах, а мешают выходу из подъездов, проезду пожарных машин, уборке улиц и доступу к укрытиям.

"Главная идея – если автомобиль мешает или представляет угрозу другим участникам движения, то его можно забирать. А пешеходы тоже участники. И пожарная машина участник. Подавляющее большинство горевших, гнилых, жженых авто не стоят вежливо на парковочных местах", — отметила Семенова.

Депутат критикует полицию за бездействие: "Полиция их не эвакуирует. Потому что это хлопоты. Это вам не мерс из Прорезной забрать. За такими авто никто не приедет. Тогда полиция может их через полгода сдать на металлолом. Но это лишняя работа".

Семенова подчеркивает, что полгода в Киевраде рассматривается проект решения о систематическом обнаружении таких автомобилей.

"Ничего чрезвычайного и вне закона. Полиция не хочет делать свою работу? Ок. Раз в месяц комиссия чиновников обходит район и фиксирует авто. Передают это полиции. Инспекторы по парковке вывозят это все", — пишет она. — Но полиция приходит на заседание комиссий и говорит, что ПДД работают только в центре, а дальше нет полномочий, то не наше".

Также Семенова добавила, что разочарована нежеланием чиновников брать ответственность за эту проблему.

Журналист Сергей Гришин выложил видео с улицы Мокрой Соломенского района, где на обочине стоят сгоревшие автомобили после ракетного удара, который был четыре месяца назад. Он раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за бездействие.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в припаркованный автомобиль на большой скорости врезался велосипедист. Прибывшие на вызов патрульные отвезли автовладельца на экспертизу и оформили протокол.