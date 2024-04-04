"У него нож": в Киеве произошел конфликт между пассажиром и водителем такси Bolt (видео)

Таксиста обвинили в неадекватном поведении

В Киеве между пассажиром и водителем такси Bolt произошел конфликт из-за купюры в 500 гривен. По словам клиента такси, у водителя не оказалось сдачи и он начал вести себя агрессивно, а затем и вовсе остановил авто посреди улицы и попытался напасть на парня.

Часть конфликта попала на камеру мобильного телефона и была опубликована в соцсетях. Стоит отметить, что водитель на кадрах молчит и никак не реагирует на реплики в свою сторону.

Так, в соцсетях появился видеоролик на котором, якобы, запечатлен водитель такси Bolt, который пытался напасть на клиента. По словам автора поста, он вызвал такси с Лыбедской на Печерск. В ходе поездки водитель узнал, что у пассажира с собой есть только одна купюра номиналом в 500 гривен. Это обстоятельство вывело мужчину из себя и он начал вести себя агрессивно: хамил и оскорблял пассажира.

После этого водитель остановил такси, отменил заказ и начал угрожать клиенту. Кадры с окончанием конфликта были опубликованы в соцсети.

Стоит отметить, что на видео парень говорит о том, что в руках у таксиста нож.

Важно подчеркнуть, что видео начинается с момента, когда пассажир покидает авто и начинает снимать водителя.

Начало конфликта на камеру не попало, а поэтому осбтоятельства произошедшего нам известны только с точки зрения автора ролика.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве не работают QR-коды на табличках с картой укрытий. Таким образом на третий год полномасштабной войны фактически на всех остановках общественного транспорта в Киева информирование о ближайших укрытиях просто отсутствует.