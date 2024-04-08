Практически в самом центре: в Киеве произошел очередной потоп (видео)

Киеву не везет с прорывами труб в последнее время

В Киеве произошла еще одна авария, в результате которой образовался настоящий потоп. При этом отмечается, что воды становится все больше и больше.

Видеозапись с места происшествия появилась в telegram-канале "Киев Info". Согласно его информации, "наводнение" случилось в районе станции метро Арсенальная.

Более конкретного адреса места аварии авторы сообщения не назвали, однако уточнили, что там прорвало водопроводную трубу.

На короткой видеозаписи заметно, что происшествие судя по всему произошло во дворе среди жилой застройки, а воды там оказалось достаточно много, чтобы образовалась весьма серьезная лужа, которую приходится переплывать машинам.

Как сообщалось ранее, сообщения о прорывах труб в последнее время не являются чем-то необычным для Киева. Так на Борщаговке одну и ту же улицу затопило дважды за неделю, в обоих случаях комунальщики оперативно ликвидировали последствия аварии.

Также недавно прорыв произошел на бульваре Верховной Рады, из-за чего понижение давления в системе могли почувствовать потребители на левом берегу украинской столицы.