В Киеве частично перекроют одну из улиц к началу лета: когда и где (карта)
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Дорожники планируют обновить 80 тысяч квадратных метров асфальта
С наступлением благоприятных погодных условий дорожники начинают капитальный ремонт столичных дорог. Так в Киеве на улице Крайня на левом берегу будет частично ограничено движение транспорта.
Ограничения будут действовать с 9 апреля по 31 мая. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".
"Рядом с капитальным ремонтом дорог и улиц столицы продолжаются работы и по текущему ремонту улично-дорожной сети", — говорится в сообщении.
Дорожники обновят 80 тысяч квадратных метров асфальта, приведут в порядок тротуары. Также оборудуют пешеходные переходы с понижением бордюров и тактильной плиткой.
Коммунальная корпорация извиняется за временные неудобства и просит водителей учесть эту информацию при планировании маршрута.
"В планах дорожников в этом году текущим ремонтом восстановить более 25 улиц города общей площадью 334,3 тыс. квадратных метров", — отмечают в "Киевавтодоре".
Напомним, в Киеве на Северном мосту частично ограничено движение с 30 марта. Причиной этого является проведение ремонтных работ.
Ограничение движения будет происходить в направлении с левого на правый берег в правой части проезда по сооружению с перекрытием полосы движения общественного транспорта. Продлится ремонт до 15 июня.
Ранее "Телеграф" писал, что на Дарницком мосту в Киеве появились свежие ямы. В сети публикуют видео с новыми выбоинами.