В Киеве частично перекроют одну из улиц к началу лета: когда и где (карта)

Дорожники планируют обновить 80 тысяч квадратных метров асфальта

С наступлением благоприятных погодных условий дорожники начинают капитальный ремонт столичных дорог. Так в Киеве на улице Крайня на левом берегу будет частично ограничено движение транспорта.

Ограничения будут действовать с 9 апреля по 31 мая. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

"Рядом с капитальным ремонтом дорог и улиц столицы продолжаются работы и по текущему ремонту улично-дорожной сети", — говорится в сообщении.

Дорожники обновят 80 тысяч квадратных метров асфальта, приведут в порядок тротуары. Также оборудуют пешеходные переходы с понижением бордюров и тактильной плиткой.

Коммунальная корпорация извиняется за временные неудобства и просит водителей учесть эту информацию при планировании маршрута.

"В планах дорожников в этом году текущим ремонтом восстановить более 25 улиц города общей площадью 334,3 тыс. квадратных метров", — отмечают в "Киевавтодоре".

Крайняя улица на карте

Напомним, в Киеве на Северном мосту частично ограничено движение с 30 марта. Причиной этого является проведение ремонтных работ.

Ограничение движения будет происходить в направлении с левого на правый берег в правой части проезда по сооружению с перекрытием полосы движения общественного транспорта. Продлится ремонт до 15 июня.

Ранее "Телеграф" писал, что на Дарницком мосту в Киеве появились свежие ямы. В сети публикуют видео с новыми выбоинами.