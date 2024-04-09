Возле киевского вокзала провалился асфальт прямо среди дороги: ограничено движение транспорта (карта)

Общественный транспорт работает в обычном режиме

В Киеве на улице Привокзальной посреди дороги провалился асфальт. Причиной стало повреждение участка Новодарницкого коллектора.

В результате этого движение частного транспорта по улице со стороны Харьковского шоссе к Бориспольской ограничено. Об этом сообщают местные телеграмы-каналы.

Учитывайте эту информацию при планировании маршрута и времени. Общественный транспорт курсирует по расписанию.

Место аварии огорожено

Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ограничение движения в начале улицы Привокзальная

Напомним, недавно на бульваре Верховной Рады, 7-А, в Днепровском районе произошла авария на водопроводе диаметром 600 мм. Утечка воды произошла на проезжую часть.

Из-за прорыва трубы образовался огромный провал. В сети показали фото.

Еще одна авария произошла в районе станции метро Арсенальная. Там прорвало водопроводную трубу. В результате прорыва образовалась очень серьезная лужа, через которую приходится переплывать автомобилям.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на Дарницком мосту появились свеженькие ямы. Новые выбоины образовались в сторону левого берега посреди дороги на уже "латаном" участке.