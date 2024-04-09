Возле киевского вокзала провалился асфальт прямо среди дороги: ограничено движение транспорта (карта)
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Общественный транспорт работает в обычном режиме
В Киеве на улице Привокзальной посреди дороги провалился асфальт. Причиной стало повреждение участка Новодарницкого коллектора.
В результате этого движение частного транспорта по улице со стороны Харьковского шоссе к Бориспольской ограничено. Об этом сообщают местные телеграмы-каналы.
Учитывайте эту информацию при планировании маршрута и времени. Общественный транспорт курсирует по расписанию.
Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, недавно на бульваре Верховной Рады, 7-А, в Днепровском районе произошла авария на водопроводе диаметром 600 мм. Утечка воды произошла на проезжую часть.
Из-за прорыва трубы образовался огромный провал. В сети показали фото.
Еще одна авария произошла в районе станции метро Арсенальная. Там прорвало водопроводную трубу. В результате прорыва образовалась очень серьезная лужа, через которую приходится переплывать автомобилям.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на Дарницком мосту появились свеженькие ямы. Новые выбоины образовались в сторону левого берега посреди дороги на уже "латаном" участке.