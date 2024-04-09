Убийство подростка на киевском фуникулере: подозреваемый рассказал, признает ли вину

Мужчине уже в ближайшее время изберут меру пресечения

Подозреваемый в умышленном убийстве 16-летнего подростка на станции киевского фуникулера находится под стражей в следственном изоляторе. Злоумышленник был оперативно задержан, но свою вину он так и не признал.

По результатам экспертизы стало известно, что в момент нападения на школьника мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Так, злоумышленнику объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. Он находится в СИЗО и сегодня ему будет избрана мера пресечения. Отмечается, что следователи просят избрать фигуранту меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Известно, что заседание будет проходить в закрытом режиме.

Подозреваемый отказался от дачи показаний/Фото: РБК

В ГБР также отметили, что обвиняемый не признает своей вины — он сослался на 63 статью Конституции Украины, согласно которой лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя.

"Подозреваемый отстранен от выполнения своих обязанностей в правоохранительном органе (УГО), сегодня ему будут избирать меру пресечения. Сейчас он находится в СИЗО. При этом Управление государственной охраны и его руководство максимально сотрудничает со следствием", — отметила советник по коммуникациям ГБР.

Также, по ее словам, экспертиза подтвердила, что во время трагедии мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. "То что он был пьян установила экспертиза. 1,2 промилле алкоголя в крови", — подчеркнула Татьяна Сапьян.

Задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, вечером в воскресенье, 7 апреля, на Михайловской площади во время подъема в вагоне киевского фуникулера между 30-летним мужчиной и 16-летним подростком вспыхнул словестный конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он начал приставать к подросткам с вопросами о том, готовы ли они защищать Родину.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции мужчина набросился на подростка и толкнул его на лестнице. При этом злоумышленник сам потерял равновесие и упал на парня, в результате чего последний при падении разбил головой стекло окна и получил глубокие порезы шеи. У парня оказалась повреждена сонная артерия и началось сильное кровотечение.

После получения травмы Максим истек кровью и скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Подросток истек кровью

Как оказалось, напал на подростка Косов Артем Владимирович 1994 года рождения, который работал мастером-сержантом Управления государственной охраны Украины. Он был оперативно задержан — никакого сопротивления мужчина не оказывал.

В пресс-службе Управления государственной охраны Украины подтвердили, что злоумышленник действительно являлся сотрудником УГО и находится в СИЗО.

Также в ведомстве заявили, что они сотрудничают со следствием и не оправдывают действия своего бывшего сотрудника — военнослужащего.

Убитый парень — несовершеннолетний Матерухин Максим Александрович 2007 года рождения — учился в 10 классе столичной школы СОШ №36. Парень занимался спортом и был воспитанником СДЮСШ по футболу "Смена".

Максиму было всего 16 лет

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