В Киеве на Подоле горит бар: полиция предупреждает о возможности взрыва (видео)

Что стало причиной возгорания пока неизвестно

В историческом районе Киева горит популярный бар — This is Пивбар. Подробностей произошедшего и информации о пострадавших пока нет.

О пожаре сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий. На кадрах видно, как из помещения бара на Контрактовой площади валит дым.

По словам очевидцев, в самом помещении бара очень дымно. Посетителей вывели на улицу вывела охрана. Также на место прибыл наряд патрульной полиции, который предупреждает, что может произойти взрыв — в помещении находятся баллоны с газом.

У This is Пивбар сеть баров по Киеву, а на Контрактовой площади заведение открылся в сентябре 2021 года. Над оформлением заведения работала команда архитектурного бюро Balbek Bureau. Общая площадь бара составляет 1300 "квадратов". На первом и цокольном этаже насчитывается 274 посадочных места, и еще 115 – на летней террасе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 10 апреля в Киеве произошел сильный пожар, дым от которого видели в разных районах столицы. По предварительной информации, горели строительные материалы.