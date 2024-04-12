У Києві на Подолі горить бар: поліція попереджає про можливість вибуху (відео)

Що стало причиною займання поки невідомо

В історичному районі Києва горить популярний бар This is Півбар. Подробиць події та інформації про постраждалих поки що немає.

Про пожежу повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця подій. На кадрах видно, як із приміщення бару на Контрактовій площі валить дим.

За словами очевидців, у самому приміщенні бару дуже димно. Відвідувачів вивела надвір вивела охорона. Також на місце прибув наряд патрульної поліції, який попереджає, що може статися вибух — у приміщенні є балони з газом.

This is Пивбар має мережу барів по Києву, а на Контрактовій площі заклад відкрився у вересні 2021 року. Над оформленням закладу працювала команда архітектурного бюро Balbek Bureau. Загальна площа бару складає 1300 "квадратів". На першому та цокольному поверсі налічується 274 посадочні місця, і ще 115 – на літній терасі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 10 квітня у Києві сталася сильна пожежа, дим від якої бачили у різних районах столиці. За попередньою інформацією, горіли будівельні матеріали.