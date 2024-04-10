В центре Киева вспыхнул серьезный пожар: в сети распространяют видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Спасатели уже ликвидировали огонь
В среду, 10 апреля, в центре Киева произошел сильный пожар. Дым от него виднеется из разных уголков столицы.
В сети пишут, что возгорание возникло на улице Кудрявской, возле Львовской площади. Об этом сообщают местные телеграмы-каналы.
Отмечается, что ГСЧС оперативно потушили огонь.
По предварительной информации, горели строительные материалы. Точной причины пожара неизвестно.
Пока что официальной информации нет. О пострадавших тоже.
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской области 11-12 апреля.
По прогнозам погодные условия в ближайшее время будут благоприятными для возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Это означает, что при наличии источников возгорания (открытого огня) пожары могут легко возникнуть и быстро распространяться.
Жителей Киева призывают не разводить костры во время отдыха.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошел масштабный пожар в экопарке на Осокорках. По данным прессслужбы ГСЧС, огонь охватил около 2 гектаров территории у озера. Горели заказники "Осокорковские луга" и "Озеро Тяглее".