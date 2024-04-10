В центре Киева вспыхнул серьезный пожар: в сети распространяют видео

Спасатели уже ликвидировали огонь

В среду, 10 апреля, в центре Киева произошел сильный пожар. Дым от него виднеется из разных уголков столицы.

В сети пишут, что возгорание возникло на улице Кудрявской, возле Львовской площади. Об этом сообщают местные телеграмы-каналы.

Отмечается, что ГСЧС оперативно потушили огонь.

По предварительной информации, горели строительные материалы. Точной причины пожара неизвестно.

Пока что официальной информации нет. О пострадавших тоже.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской области 11-12 апреля.

По прогнозам погодные условия в ближайшее время будут благоприятными для возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Это означает, что при наличии источников возгорания (открытого огня) пожары могут легко возникнуть и быстро распространяться.

Жителей Киева призывают не разводить костры во время отдыха.

Прогноз на 11-12 апреля

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошел масштабный пожар в экопарке на Осокорках. По данным прессслужбы ГСЧС, огонь охватил около 2 гектаров территории у озера. Горели заказники "Осокорковские луга" и "Озеро Тяглее".