В Киеве жестокая няня била ребенка на глазах у пассажиров: личность "воспитательницы" уже установили (видео)

Люди требуют привлечь женщину к уголовной ответственности

На днях в социальной сетии Facebook было опубликовано видео того, как женщина в возрасте бьет по лицу маленькую девочку. Все происходит в общественном транспорте на глазах у пассажиров.

Данная публикация вызвала широкий общественный резонанс и женщину, которая била ребенка удалось "опознать". По предположению пользователей соцсети, на видео запечатлена столичная няня со своей воспитанницей.

Так, в Киеве средь бела дня люди заметили агрессивную женщину, которая била по лицу маленькую девочку. Ребенок засыпал в общественном транспорте и "воспитатель" таким образом пыталась разбудить несовершеннолетнюю.

Жестокое обращение с ребенком попало на камеру мобильного телефона. Атор видео ничего не комментирует и просто снимает происходящее.

Данная ситуация возмутила украинцев, которые резко негативно отреагировали на видео. В комментариях под постом люди начали писать о том, что женщина на видео — это столичная няня.

Также комментаторы обвинили автора видео и пассажиров в безразличии и пассивности — многие писали о том, что автор ничем не отличается от главной "героини" и за ребенка обязательно нужно было заступиться или вызвать полицию:

Понесет ли женщина наказание за жестокое обращние с ребенком — неизвестно. Остается лишь надеяться, что ее противоправные действия не останутся незамеченными.

Стоит отметить, что на момент публикации материала официально не доказано, что на видео запечатлена именно эта женщина.

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