У Києві жорстока няня била дитину на очах у пасажирів: особу "виховательки" вже встановили (відео)

Люди вимагають притягнути жінку до кримінальної відповідальності

Днями в соціальній мережі Facebook було опубліковано відео про те, як жінка у віці б’є по обличчю маленьку дівчинку. Все відбувається у громадському транспорті на очах у пасажирів.

Дана публікація викликала широкий суспільний резонанс і жінку, яка била дитину, вдалося "впізнати". На думку користувачів соцмережі, на відео потрапила столична няня зі своєю вихованкою.

Так, у Києві серед білого дня люди помітили агресивну жінку, яка била по обличчю маленьку дівчинку. Дитина засинала у громадському транспорті і "вихователь" таким чином намагалася розбудити неповнолітню.

Жорстоке поводження з дитиною потрапило на камеру мобільного телефону. Атор відео нічого не коментує і просто знімає те, що відбувається.

Ця ситуація обурила українців, які різко негативно відреагували на відео. У коментарях під постом люди почали писати про те, що жінка на відео — це столична няня.

Також коментатори звинуватили автора відео та пасажирів у байдужості та пасивності — багато хто писав про те, що автор нічим не відрізняється від головної "героїні" і за дитину обов’язково треба було заступитися або викликати поліцію:

Чи понесе жінка покарання за жорстоке поводження з дитиною — невідомо. Залишається лише сподіватися, що її протиправні дії не залишаться непоміченими.

Варто зазначити, що на момент публікації матеріалу офіційно не доведено, що на відео зображена саме ця жінка.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві затримали кримінальних авторитетів з Полтави. Як виявилося, банда діяла протягом жовтня 2022 — квітня 2024 років і "спеціалізувалася" на здирстві неіснуючих боргів з людей, крадіжках із квартир та незаконному заволодінні транспортними засобами.