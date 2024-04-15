Можно даже без опыта и своей машины: в Киеве водителям готовы платить от 40 тысяч в месяц

Некоторые работодатели готовы предоставить авто и компенсировать стоимость топлива

Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда. К примеру, водителям в Киеве готовы платить около 40 тысяч гривен в месяц.

На сайтах по поиску работы можно найти большое количество подобных обьявлений. Интересно, что работодатели готовы взять как кандидата с собственным авто, так и предоставить соискателю корпоративный транспорт.

Редакция "Телеграфа" решила собрать самые заманчивые вакансии, которые сулят водителям зарплату в 40 тысяч гривен в Киеве.

Водитель такси в Киеве

Всем желающим предлагают поработать водителем в службе такси. Есть вакансии, которые предполагают наличие у кандидата собственного авто, а есть и такие вакансии, которые предлагают взять авто на прокат.

Требования к кандидатам:

наличие действующего водительского удостоверения категории В;

опыт вождения от 1 года;

наличие смартфона

Зарплата: от 35 000 гривен.

Водитель эвакуатора

В обязанности соискателя входит регулярная перевозка транспортных средств на эвакуаторе с места аварии к месту назначения, выполнение надежной и безопасной связи с диспетчером, а также выполнение других задач, которые соответствуют профессиональным способностям водителя эвакуатора.

Требования к кандидатам:

аличие водительского удостоверения категории "С,С1";

опыт работы на грузовиках не менее 2 лет;

знание техники безопасности и правил дорожного движения;

готовность к работе в ненормированный рабочий график и в выходные дни;

Зарплата: от 40 000 гривен.

Водитель-дальнобойщик

Автотранспортная компания в связи с увеличением автопарка приглашает на работу водителей с категорией СЕ. Характер работы — работа на рефрижераторах 20 т. и наливными грузами (молоко, масло), а также на зерновозы.

Требования к кандидатам:

опыт работы от 1-го года

водительское удостоверение категории СЕ;

медицинская справка и медицинская книжка;

Зарплата: от 50 000 гривен.

Водитель международник, экспедитор (рефрижератор)

В связи с расширением предприятия и приобретением новой техники на постоянную работу требуются водители международники категории СЕ на рефрижераторы. Предприятие занимается перевозкой грузов с температурным режимом.

Требования к кандидатам:

ответственная, честная, вежливая, коммуникабельная личность без вредных привычек;

обязательный опыт на международных направлениях от 2-х лет;

чип-карта водителя;

запись в трудовой книжке за последние 2 года (международных перевозок);

рекомендуется иметь 95 код и ADR

Зарплата: от 45 000 гривен.

Курьер

Все желающие могут попробовать свои силы в роли курьера. Вам будет необходимо доставлять различные товары по указаным адресам. Кандидатам предлагают работать как на своих авто, так и на транспорте фирмы.

В объявлениях о работе курьером подчеркивается, что от мужчин военный билет или приписное не требуется.

Требования к кандидатам:

пунктуальность и ответственность

наличие действующего водительского удостоверения

знание правил дорожного движения

наличие смартфона

Зарплата: до 50 000 гривен.

Водитель мусоровоза (MAN, категория С)

В Киеве вакантно место водителя мусоровоза. В обязанности кандидата будет входить вывоз твердых бытовых и строительных отходов.

Водителю мусоровоза предлагается шестидневный режим работы, комфортные условия труда (социальные гарантии, соблюдение требований действующего законодательства), свой автосервис и слесари, официальная оплата труда 2 раза в месяц без задержек.

Также предусмотрен оплачиваемый отпуск. Предоставляюм бесплатное общежитие и сезонную спецодежду.

Требования к кандидатам:

водительские права категории С;

отсутствие вредных привычек;

опыт работы на грузовых авто от 2-х лет.

Зарплата: 40 000 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о лучших вакансиях для студентов в Киеве с зарплатой около 50 тысяч гривен. При желании в столице можно зарабатывать приличные деньги даже без опыта работы.