Можно даже без опыта и своей машины: в Киеве водителям готовы платить от 40 тысяч в месяц
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Некоторые работодатели готовы предоставить авто и компенсировать стоимость топлива
Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда. К примеру, водителям в Киеве готовы платить около 40 тысяч гривен в месяц.
На сайтах по поиску работы можно найти большое количество подобных обьявлений. Интересно, что работодатели готовы взять как кандидата с собственным авто, так и предоставить соискателю корпоративный транспорт.
Редакция "Телеграфа" решила собрать самые заманчивые вакансии, которые сулят водителям зарплату в 40 тысяч гривен в Киеве.
Водитель такси в Киеве
Всем желающим предлагают поработать водителем в службе такси. Есть вакансии, которые предполагают наличие у кандидата собственного авто, а есть и такие вакансии, которые предлагают взять авто на прокат.
Требования к кандидатам:
- наличие действующего водительского удостоверения категории В;
- опыт вождения от 1 года;
- наличие смартфона
Зарплата: от 35 000 гривен.
Водитель эвакуатора
В обязанности соискателя входит регулярная перевозка транспортных средств на эвакуаторе с места аварии к месту назначения, выполнение надежной и безопасной связи с диспетчером, а также выполнение других задач, которые соответствуют профессиональным способностям водителя эвакуатора.
Требования к кандидатам:
- аличие водительского удостоверения категории "С,С1";
- опыт работы на грузовиках не менее 2 лет;
- знание техники безопасности и правил дорожного движения;
- готовность к работе в ненормированный рабочий график и в выходные дни;
Зарплата: от 40 000 гривен.
Водитель-дальнобойщик
Автотранспортная компания в связи с увеличением автопарка приглашает на работу водителей с категорией СЕ. Характер работы — работа на рефрижераторах 20 т. и наливными грузами (молоко, масло), а также на зерновозы.
Требования к кандидатам:
- опыт работы от 1-го года
- водительское удостоверение категории СЕ;
- медицинская справка и медицинская книжка;
Зарплата: от 50 000 гривен.
Водитель международник, экспедитор (рефрижератор)
В связи с расширением предприятия и приобретением новой техники на постоянную работу требуются водители международники категории СЕ на рефрижераторы. Предприятие занимается перевозкой грузов с температурным режимом.
Требования к кандидатам:
- ответственная, честная, вежливая, коммуникабельная личность без вредных привычек;
- обязательный опыт на международных направлениях от 2-х лет;
- чип-карта водителя;
- запись в трудовой книжке за последние 2 года (международных перевозок);
- рекомендуется иметь 95 код и ADR
Зарплата: от 45 000 гривен.
Курьер
Все желающие могут попробовать свои силы в роли курьера. Вам будет необходимо доставлять различные товары по указаным адресам. Кандидатам предлагают работать как на своих авто, так и на транспорте фирмы.
В объявлениях о работе курьером подчеркивается, что от мужчин военный билет или приписное не требуется.
Требования к кандидатам:
- пунктуальность и ответственность
- наличие действующего водительского удостоверения
- знание правил дорожного движения
- наличие смартфона
Зарплата: до 50 000 гривен.
Водитель мусоровоза (MAN, категория С)
В Киеве вакантно место водителя мусоровоза. В обязанности кандидата будет входить вывоз твердых бытовых и строительных отходов.
Водителю мусоровоза предлагается шестидневный режим работы, комфортные условия труда (социальные гарантии, соблюдение требований действующего законодательства), свой автосервис и слесари, официальная оплата труда 2 раза в месяц без задержек.
Также предусмотрен оплачиваемый отпуск. Предоставляюм бесплатное общежитие и сезонную спецодежду.
Требования к кандидатам:
- водительские права категории С;
- отсутствие вредных привычек;
- опыт работы на грузовых авто от 2-х лет.
Зарплата: 40 000 гривен.
Ранее "Телеграф" рассказывал о лучших вакансиях для студентов в Киеве с зарплатой около 50 тысяч гривен. При желании в столице можно зарабатывать приличные деньги даже без опыта работы.