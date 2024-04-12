Погрузитесь в морскую сказку: где находится киевский океанариум

Проведите незабываемое время в компании разнообразных водных жителей

В Киеве есть много интересных мест, где можно провести свободное время не только весело, но и познавательно. К примеру, все желающие могут погрузиться в царство обитателями морей и океанов.

Посетив океанариум или Музей медуз вы отгородитесь от суеты мегаполиса и сможете полюбоваться черепахами, различными рыбами, медузами, ракообразными и даже настоящими акулами.

Редакция "Телеграфа" решила рассказать вам о киевском океанариуме и музее медуз, ведь посещение этих локаций надолго останется в вашей памяти.

Адрес: ул. Малышко, 3. ТЦ "Детский мир" (ст.м. Дарница)

График работы: понедельник: 10:00-15:00 (каса до 14:30), вторник — пятница: 10:00-19:00 (касса до 18:30). Суббота-воскресенье: 0:00-20:00 (касса до 19:30)

Стоимость: дети до 3-х лет — бесплатно. Дети с 3 до 14 лет — 250 гривен. Взрослые — 300 гривен

Океанариум "Морская сказка"

Океанариум "Морская сказка" — дом для более 3000 водных жителей: рыб, рептилий, амфибий, беспозвоночных животных, относящихся почти к 200 видам животных. На площади около 800 м² расположено 50 аквариумов, открытые бассейны и подводный тоннель общим объемом 200 000 литров воды.

Океанариум — это музей с живыми экспонатами, обитателями морей и океанов планеты. Именно таким и является киевский океанариум "Морская сказка", который распахнул свои гостеприимные двери в декабре 2012 года

Для посетителей предусмотрено несколько залов, посвященных морским жителям. Первая экспозиция размещена в перевернутом затонувшем корабле, где можно познакомиться с миром кораллов.

Одной из самых увлекательных локаций можно назвать подводный тоннель. Здесь вы сможете понаблюдать за черепахами, скатами и черноперыми акулами. По желанию можно посетить шоу русалок.

Адрес: ул. Крещатик, 7

График работы: вторник — пятница с 11.00 до 20.00, суббота — воскресенье с 10.00 до 20.00. Понедельник — выходной.

Стоимость: дети до 4 лет — бесплатно, дети от 5 лет и подростки до 17 лет — 180 гривен, взрослые — 220 гривен

Музей медуз

Музей медуз был открыт в конце 2018 года. Это был совершенно новый и смелый проект, который создала команда профессиональных аквариумистов.

В музее вы можете посмотреть научный фильм, посмотреть в микроскоп, узнать (и увидеть) интересные факты о цикле жизни медуз, их питании, размножении, сне и охоте. Медузы легко адаптируются под новые условия существования и потихоньку завоевывают океан.

А еще медузы – это отшельники-хищники, которые не общаются между собой и не передают сигналы другим живым существам. У них нет сердца, мозга и легких! Они могут жить вечно, но имеют множество врагов.

Посетив Музей медуз вы наверняка получите незабываемые впечатления и яркие эмоции.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, будут ли в Киеве работать фонтаны. Традиционно фонтаны в Киеве запустят в первой половине мая, а выключат в конце сентября.