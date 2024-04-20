В Киеве грузовик врезался в АЗС: подробности и фото ДТП от полиции
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Водитель оказался пьяным
В Киеве водители грузовика въехали в автозаправочную станцию, ведь не рассчитал габариты авто. Более того, впоследствии оказалось, что наставник был пьяным.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 20 апреля.
"Вчера в Голосеевском районе инспекторы получили сообщение о ДТП на одной из АЗС. Прибыв на место происшествия, мы выяснили, что водитель грузовика Iveco не учел размеры груза и повредил здание АЗС", — говорится в сообщении.
По сообщению полиции, во время общения с водителем были обнаружены признаки алкогольного опьянения.
"Муж согласился пройти осмотр с помощью прибора Драгер. Результат — 1,03 промилле", — добавляется в сообщении.
В то же время, проверив информацию, напарники установили, что у водителя не было разрешения на перевозку крупногабаритного груза.
Отмечается, что патрульные отстранили нарушителя от управления и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 132-1 (Нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов) КУоАП.
Ранее "Телеграф" писал, что в центре Тернополя нетрезвой женщине, попавшей в ДТП, выписали сразу три протокола. Она, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, разбила заднее стекло своего элитного Lexus.