Доллар скакает: актуальный курс валют в Киеве
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Евро поднялся на несколько копеек
На валютном рынке Украины начались колебания. За последние дни доллар успел и подорожать — перевалил за 40 гривен, и упасть почти на 40 копеек. За эти сутки американская валюта поднялась, но незаметно.
Цена на евро тоже колеблется. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 24 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,58 грн
Евро (EUR): 42,26 грн
Злотый (PLN): 9,79 грн
Канадский доллар (CAD): 28,88 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,44 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,79 грн
Евро (EUR): 42,80 грн
Злотый (PLN): 9,86 грн
Канадский доллар (CAD): 29,12 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,63 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара поднялся на десяток копеек.
Покупка: 39,70 грн
Продажа: 39,85 грн
Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара на этой неделе. В период 23-26 апреля в Украине на межбанке и наличном рынке будут постоянно колебаться показатели.