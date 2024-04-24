Доллар скакает: актуальный курс валют в Киеве

Евро поднялся на несколько копеек

На валютном рынке Украины начались колебания. За последние дни доллар успел и подорожать — перевалил за 40 гривен, и упасть почти на 40 копеек. За эти сутки американская валюта поднялась, но незаметно.

Цена на евро тоже колеблется. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 24 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,58 грн

Евро (EUR): 42,26 грн

Злотый (PLN): 9,79 грн

Канадский доллар (CAD): 28,88 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,44 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,79 грн

Евро (EUR): 42,80 грн

Злотый (PLN): 9,86 грн

Канадский доллар (CAD): 29,12 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,63 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара поднялся на десяток копеек.

Покупка: 39,70 грн

Продажа: 39,85 грн

Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара на этой неделе. В период 23-26 апреля в Украине на межбанке и наличном рынке будут постоянно колебаться показатели.