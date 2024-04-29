Приснился страшный сон и вызвал полицию: киевлянин получил штраф за ложный вызов

Информация об убийстве не подтвердилась

Киевские патрульные получили сообщение об убийстве, поступившем из Печерского района. Прибыв на место происшествия, инспекторы нашли заявителя и выяснили, что никакого убийства не было.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева. Оказалось, что мужчине приснился страшный сон, в котором неизвестные убили его друга.

"Напарники пообщались с мужчиною и установили, что информация об убийстве не подтвердилась. Гражданин признался, что ему приснился страшный сон, в котором неизвестные убили его друга. Поэтому, без промедления, он обратился за помощью к патрульным", — говорится в сообщении.

Правоохранители вынесли постановление на мужчину по ст. 183 КУоАП – заведомо ложный вызов спецслужб.

Нарушитель получил штраф

Полиция напоминает, за заведомо ложный вызов пожарноспасательного подразделения, полиции, бригады экстренной медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований – предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 850 до 3400 гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина с шинковкой для капусты пытался ограбить банк. Внешний вид героя эпизода и выбор его "оружия" вызвали много вопросов в сети.