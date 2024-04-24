Маскировались под клуб спортивного покера: в Киеве прикрыли нелегальное казино (фото, видео)

Вход в заведение осуществлялся по предварительному бронированию мест

В Дарницком районе Киева работало нелегальное игорное заведение, в котором проводили подпольные игры в покер. Детективам БЭБ удалось присечь незаконную деятельность казино.

В ходе санкционированных обысков было изъято 9 покерных столов и более 200 тысяч гривен наличными. Подробнее о работе подпольного игорного заведения рассказали в пресс-службе БЭБ.

Так, в Киеве действовало незаконное казино, которое успешно "маскировалось" под клуб спортивного покера. Как удалось установить детективам БЭБ, нелегальное игорное заведение предоставляло участникам возможность играть в покер на деньги.

Казино располагалось на втором этаже нежилого здания в Дарницком районе Киева. Вход в заведение осуществлялся по предварительной "записи" — игроки заранее должны были забронировать себе места.

В ходе проведения санкционированного обыска в помещении казино было обнаружено и изъято 9 покерных столов, около 3000 игорных фишек, более 200 тысяч гривен наличными, компьютеры и оргтехнику.

В казино изъяли более 3000 фишек

В заведении нелегально играли в покер

Нелегальное игорное заведение прикрыли

Сейчас досудебное расследование по данному уголовному производству продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры.

Стоит отметить, в течение апреля детективы БЭБ в столице провели более 20 обысков в незаконных игорных заведениях. При этом о подозрении сообщили 12 фигурантам аналогичных уголовных производств.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что чиновница киевского метрополитена пойдет под суд — ее подозревают в служебной халатности и нанесении материального ущерба коммунальному предприятию более чем на 300 тысяч гривен.