Зустрів поліцію з мечем: у Києві затримали агресивного чоловіка, який погрожував місцевому гвинтівкою

Зловмисник заховав зброю

У Києві чоловік погрожував автоматом мешканцю Деснянського району. Потерпілий зателефонував на спецлінію 112 та повідомив, що зіткнувся з агресивною поведінкою невідомої людини.

На виклик приїхали правоохоронці. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

За словами заявника, чоловік погрожував йому предметом, схожим на зброю. Киян надав детальний опис зловмисника та вказав напрямок, в якому пішов нападник.

"Ми встановили місце проживання ймовірного порушника. Двері до квартири відчинив громадянин, який агресивно поводився та тримав у руках меч", — йдеться у повідомлені.

Катана, з якою чоловік зустрів правоохоронців

Поліціянти затримали зловмисника та знайшли гвинтівку, якою він погрожував заявнику на коридорі.

Зброя нападника

"Для подальшого з'ясування всіх обставин події, патрульні викликали на місце слідчих", — зазначили у поліції.

Разом із гвинтівкою знайшли патрони

Нагадуємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував 16-річну дівчину. Зловмисником виявився 24-річний чоловік, що нещодавно познайомився з потерпілою.

Він запропонував їй зустрітися. Після того, як вона вийшла до нього з будинку, він вихопив її особисті речі та втік.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві колишній тренер, який розбещував малолітніх дівчат, отримав вирок. Чоловік показував дітям порнографію та схиляв їх до створення порно контенту.