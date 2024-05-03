В Киеве тысячи людей остались без света: причина обесточивания

Скоро в киевские дома вернется электроэнергия

В пятницу, 3 мая, в Киеве было обесточено 49 жилых домов и 99 учреждений. Причиной стало отключение оборудования на одной из подстанций.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. Свет исчез в 13,4 тысяч абонентов Святошинского и Соломенского районов.

В Министерстве обещают заживить всех потребителей в течение двух часов.

"Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (с 19:00 до 22:00). Промышленность – просмотр производственных процессов для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы", — призывают в Министерстве энергетики Украины.

Также аварийные отключения были в Одесской и Днепропетровской областях. Электрики устранили последствия аварии и заживили всех потребителей.

В настоящее время наблюдается дефицит электроэнергии, поэтому прогнозируется импорт до 2800 МВт*ч.

Ранее "Телеграф" писал, что скоро могут вырасти тарифы на свет в Украине. Скорее всего, также поднимется плата на обслуживание многоквартирных домов.