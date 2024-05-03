Убийство парня в столичном фуникулере: адвокат подозреваемого подал новое ходатайство, родные бьют тревогу

Убитому было всего 16 лет

Адвокат подозреваемого в убийстве подростка Максима Матерухина, произошедшего 7 апреля в киевском фуникулере, подал ходатайство о применении меры пресечения в виде залога. Если решение суда будет положительным, подозреваемого в убийстве Артема Косова могут выпустить после уплаты определенной суммы.

Об этом рассказал дядя погибшего парня Евгений Клибановский, сообщает РБК-Украина. Судебное слушание должно состояться 9 мая.

"9 мая в 11:15 Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу стороны защиты на Постановление Печерского районного суда Киева об избрании подозреваемому Косову меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказал Клибановский.

По словам дяди убитого парня, у семьи есть подозрения, что судебное заседание было специально назначено на 9 мая. Сделали это якобы для того, чтобы как можно меньше людей присутствовало во время заседания или у стен суда.

"В этот день многие люди и представители СМИ уезжают из города и не смогут присутствовать на суде", — считает Клибановский.

Родственник погибшего Максима обратился к общественности и представителям СМИ с просьбой прибыть на заседание и поддержать огласку дела.

"Просим всех неравнодушных в этот день прийти к стенам суда. Приглашаем СМИ для освещения хода судебного заседания и информирования общества о ходе расследования дела. Убийца не имеет права ни на какое помилование. Только пожизненное", — заявил родственник погибшего парня.

Напомним, 7 апреля в столичном фуникулере был убит 16-летний Максим Матерухин. По свидетельствам очевидцев, конфликт начал экс-работник Управления госохраны Украины Артем Косов, который был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Мужчина толкнул подростка к окну и сам упал на него. Парень разбил головой окно фуникулера, а обломок стекла перерезал ему сонную артерию. Максим скончался от потери крови еще до приезда скорой помощи.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. По предварительному решению Печерского райсуда Киева, он должен находиться там до 5 июня. Ему грозит от 7 до 15 лет заключения.

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