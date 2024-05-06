Случайно нашел прохожий: в Киеве обезвредили боевую часть новой российской ракеты (фото)

Ракета является улучшенным вариантом советского оружия

В Киеве саперы обезвредили боевую часть новой российской ракеты Х-69. Таким оружием оккупанты начали атаковать Украину относительно недавно.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что местный житель заметил в Голосеевском районе столицы на территории лесного массива подозрительный предмет, похожий на торчащую из земли часть ракеты.

Саперы Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины тщательно обследовали местность. После этого они изъяли боевую часть высокоточной ракеты Х-69.

В ГСЧС подчеркнули, что, поскольку это новейшая ракета, специалистам ГСЧС понадобилось больше времени, чтобы безопасно достать ее из земли. Потом ее погрузили в спецавтомобиль и перевезли на площадку для подрыва.

Кроме того, спасатели призвали граждан быть максимально внимательными и осторожными, смотреть под ноги и обращать внимание на подозрительные предметы. В ГСЧС также советуют ни в коем случае не трогать такие предметы и сразу звонить по телефону на 101.

Как известно, Х-69 является усовершенствованной версией ракеты Х-59. В РФ на вооружение она была принята в 2023 году.

В сравнении с базовым вариантом Х-69 действительно имеет гораздо лучшие показатели. Так, если базовый вариант Х-59 мог бить на дальность 40 км боевой частью весом 150 кг, Х-69 имеет показатели 290 км и 310 кг соответственно. Детальнее о характеристиках этой ракеты может прочитать в материале "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" писал, что во время атаки по Трипольской ТЭС 11 апреля армия России применила новые крылатые ракеты Х-69. Если бы не эти ракеты, враг не сумел бы полностью уничтожить самую мощную электростанцию Киевской области.