Очереди только увеличиваются: собралась толпа возле Днепровского ТЦК в Киеве (видео, фото)
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Люди собрались до открытия центра
В понедельник, 6 мая, как и перед выходными, образовались большие очереди в киевские ТЦК. Толпа собралась возле Днепровского территориального центра комплектования.
Об этом сообщает телеканал "Киев24". В очереди стоит более 50 человек.
Люди пришли, чтобы обновить свои данные и пройти военно-врачебную комиссию. Десятки мужчин стоят с 8 утра, несмотря на то, что работает ТЦК с 9 часов.
Кто пришел в центр комплектования впервые, у него есть время обновить данные до 12:30. Военнообязанные, которым нужно донести справки, смогут это сделать с 12:30.
Напомним, в Украине с 18 мая 2024 года вступает в силу новый закон о мобилизации, согласно которому статус "ограниченно пригодный" отменяется. Однако пригодных мужчин в военную службу будут делить на 4 категории по состоянию здоровья и степени функциональности.
А именно:
- полностью пригодны;
- пригодны к службе в высшем военном учебном заведении, в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, силах спецопераций, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;
- пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в высшее военное учебное заведение);
- пригодны для выполнения специфических задач.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве будут судить депутатов за уклонение от службы. Четверо солдат одной из воинских частей, из которых трое – чиновники Киеврады, а один – помощник, в течение года не являлись на военную службу.