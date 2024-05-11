Безвкусица и жлобство: под Киевом продают особняк беглого экс-генпрокурора Пшонки (фото)

Имению постарались вернуть былой "блеск" и "великолепие"

В селе Гореничи Бучанского района Киевской области выставили на продажу трехэтажный "замок", который ранее принадлежал беглому генпрокурору Виктору Пшонке. Имение, которое было разграблено и длительное время находилось в плачевном состоянии, привели в порядок и вернули ему отблеск былой "роскоши".

Объявление о продаже особняка Пшонки появилось на профильном сайте. Стоимость этой "элитной" недвижимости составляет 460 тысяч долларов.

В огромном особняке вновь можно увидеть цыганщину и кричащую безвкусицу — помещения "обросли" мрамором, бархатом, коврами, тяжелыми люстрами, аляповатыми картинами и лепниной.

Имение, которое ранее принадлежало Пшонке, постарались обставить в его стиле, который в народе получил название "пшонка-стайл".

Усадьба Пшонки имеет три этажа

Отмечается, что трехэтажный дом имеет площадь 511 квадратных метров. На территории усадьбы есть гостевой домик и домик для охраны, выход к собственному озеру, небольшой бассейн, беседка, зона барбекю и сад.

Над озеленением работал ландшафтный дизайнер. По крайней мере, так утверждают риелторы.

Территория дома озеленена

Имеется выход к собственному озеру

Территория усадьбы полностью скрыта от посторонних глаз

Во дворе есть бассейн

Собственный выход к озеру

Можно рыбачить в полном уединении

Домик для охраны также предусмотрен

В объявлении отмечается, что ремонт в доме выполнен из качественных дорогих материалов, а меблировка отличается "невероятной красотой". Мебель и предметы интерьера здесь производства элитных итальянских брендов — Treci Cecchini, Lucy, Corsini.

Однако глядя на фото особняка складывается впечатление, что здесь никогда не ступала нога дизайнера интерьеров, ведь в каждой комнате можно заметить обтянутую бархатом мебель, подсвечники и люстры на цепях, лепнину, позолоту, ковры, картины и огромное количество несуразных статуэток.

Зона отдыха

Меблировка - на любителя

Первый этаж совместил в себе гостиную площадью 110 метров с "неповторимым" камином, кухню, бассейн, сауну, вспомогательные комнаты и санузлы. В объявлении указано, что на полу — испанская плитка и есть подогрев.

К сожалению, рассмотреть плитку под многочисленными коврами удается с трудом.

Кухня выглядит откровенно старомодно

Нелепый камин и куча ковров

Странные потолки и тяжелые люстры

Сауна

Один из санузлов в особняке

Бассейн выглядит убого

Второй этаж состоит из трех спальных комнат, кабинета с террасой, гардеробных и санузлов.

Мансарда включает в себя библиотеку, две комнаты, гардеробные, бойлерную, веранду и вспомогательные помещения.

Дизайнерский ремонт в стиле "пшонки"

Куда же без алых ковров?!

Все в золоте - почувствуй себя королем

Картины в рамках дополняют интерьер каждой из комнат

Роскошь, по мнению владельцев, выглядит именно так

Куда же без картин и ковров?!

Лакшери жизнь без прикрас

И вновь вычурная мебель и ковры

Статуэтки оккупировали каждый уголок этого дома

В объявлении о продаже указано, что сам дом построен из красного кирпича и оснащен всеми необходимыми коммуникациями. Территория охраняется и подключена к сигнализации.

Дом имеет три этажа

Территория охраняется

Напомним, что Виктор Пшонка был генеральным прокурором Украины при Викторе Януковиче, который занимал пост главы государства с 2010 по 2014 год. После Революции Достоинства он сбежал в РФ вместе с семьей.

В конце февраля 2014 года журналисты опубликовали эксклюзивные фото имения экс-генпрокурора Пшонки. Тогда всех поразил безвкусный интерьер особняка, который был буквально завален яйцами Фаберже, сотнями статуэток, коврами, позолотой, лепниной и картинами. Интересно, что активистам удалось найти большое количество портретов самого Пшонки и его жены в разных образах — Цезаря, Наполеона, княгини Ольги и российской императрицы Екатерины.

Жена Пшонки в образе императрицы

Пшонка в образе Цезаря

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Кроме этого, в каждой комнате дома находился алтарь. Также в его доме нашли большое количество древних икон и картин, мощей святых и Евангелий.

После осмотра дома Пшонки появилось такое понятие, как "пшонка-стайл", что означает полную безвкусицу, аляповатость и символизирует жлобство.

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