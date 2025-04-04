Путь Украины в НАТО необратим, но существует нюанс - Рютте

Но Украине никогда не обещали, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что Украина обязательно станет членом Североатлантического Альянса в будущем. Однако он уточнил, что этот вопрос не станет частью мирных переговоров с Россией.

По его словам, главная задача – обеспечить, чтобы Россия больше никогда не смогла напасть на Украину. Об этом Марк Рютте заявил журналистам после двухдневного саммита министров НАТО в Брюсселе.

"Мы решили в Вашингтоне, что путь Украины в НАТО необратим. Мы делаем все, чтобы приблизить украинскую армию к стандартам Альянса. Но Украине никогда не обещали, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения", — пояснил глава НАТО.

Рютте также поделился своим видением того, как должен выглядеть настоящий мир для Украины. По его словам, нужно создать такие условия, чтобы российский диктатор "никогда больше не попытался захватить ни один квадратный километр украинской земли".

"Кратчайший ответ на гарантии безопасности — это когда Путин знает, что существует такая система сдерживания и обороны, при которой Украину невозможно будет атаковать в будущем", — подчеркнул Генсек НАТО.

Рютте сообщил, что страны Альянса продолжают оказывать Украине мощную военную помощь, включая технику и боеприпасы.

Он напомнил, что предварительные международные договоренности, в частности, Будапештский меморандум, не смогли остановить российскую агрессию. Поэтому сейчас Украине требуются новые, более надежные гарантии безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые страны НАТО опасаются перемирия в Украине. Они знают, что Россия не успокоится после войны.