"Продвигала" мужа в карьере, а он ушел к светской львице: как выглядит супруга экс-генпрокурора Пшонки

Ольгу Пшонку связывали дружеские отношения с женой Януковича

Бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка, который вслед за Януковичем бежал в Россию, был довольно скандальной фигурой в украинской политике. Его супруга Ольга, несмотря на то, что была менее публичной, также смогла построить благодаря связям неплохую карьеру.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит супруга скандального экс-генпрокурора Ольга Пшонка и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты о ее деятельности и жизни.

Ольга Пшонка — что известно о жене бывшего генпрокурора Виктора Пшонки

Ольга Геннадьевна Пшонка родилась в 1962 году, но о ее молодости в открытом доступе нет информации. Ее девичья фамилия также скрывается, поскольку, как говорят, Ольга была из непростой семьи, которая имела связи в горкоме КПСС. Именно благодаря им она получила хорошую должность в Бюро торговой экспертизы Краматорска.

Ольга Пшонка построила карьеру благодаря связям

Именно в этом городе Ольга и познакомилась с будущем мужем Виктором и между ними стремительно завязался роман. Через несколько месяцев после знакомства пара поженилась и вскоре у них родился сын Артем.

Ольга активно продвигалась по карьерной лестнице, возглавив Бюро торговой экспертизы, и помогла "пристроить" на работу своего супруга. Виктор Пшонка сначала работал в городской прокуратуре Краматорска стажером, следователем, затем стал заместителем прокурора, а через год получил должность завотделом административных органов Краматорского горкома КПСС. Через три года Виктор стал прокурором города, затем первым заместителем прокурора Донецкой области и с 1998 по 2003 году Пшонка занимал должность прокурора Донецкой области.

Ольга Пшонка "продвигала" мужа по служебной лестнице

В СМИ пишут, что своему "продвижению" по служебной лестнице он обязан супруге, которая к тому моменту руководила Донецкой торгово-промышленной палатой и была хорошо знакома с донецкой элитой.

Жена Пшонки была знакома с донецкой элитой

В 2003 году Виктор Пшонка стал заместителем Генпрокурора Украины, но через год уволился по собственному желанию, а в конце 2006 году снова вернулся работать в прокуратуру. В ноябре 2010 года, когда президентом страны стал Виктор Янукович, Пшонка получил должность Генерального прокурора Украины.

Не исключено, что сближению Пшонки и Януковича помогла дружба их жен, ведь Ольга Геннадьевна часто посещала с Людмилой Янукович спектакли и сопровождала ее в поездках по храмах, поскольку обе женщины были весьма набожные.

Жена Пшонки дружила с Людмилой Янукович

Что касается Ольги Пшонки, то известно, что она обладает научной степенью кандидата экономических наук и после работы в Донецкой торгово-промышленной палате получила должность вице-президента в Торгово-промышленной палате Украины.

Как выглядит жена Виктора Пшонки

В 2014 году Виктор Янукович даже наградил жену экс-генпрокурора Орденом княгини Ольги "за поиск новых форм хозяйствования". Также женщину поблагодарили за многолетний добросовестный труд и весомый вклад в развитие экономического потенциала Донецкой области.

Новая любовь Виктора Пшонки и слухи о разводе

В 2014 году появились слухи, что скандальный беглец Виктор Пшонка разводится с женой Ольгой. В России у него завязались романтические отношения с московской светской львицей Марией Лоренцо.

Такой информацией на своей странице в Facebook поделился экс-советник МВД Антон Геращенко. Он сообщил, что Пшонка познакомился с новой избранницей на вечеринке в Москве и женщина сразила его наповал, поскольку пришла в костюме сотрудника полиции.

Виктор Пшонка ушел к московской светской львице

Но при этом, он подчеркнул, что на развод Пшонка подал совсем не из-за новой любви, а просто таким образом хотел обезопасить свои активы и дать возможность супруге Ольге дистанцироваться от него, сохранив их семейное богатство.

В сети ходили слухи о разводе Пшонки с женой

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена Арсения Яценюка, подарившая ему двух дочек. Они вместе в браке уже более 25 лет.