Россия беспощадно бьет по Харькову, а памятник Высоцкому до сих пор стоит: почему не сносят (фото)

Харьковский городской совет не обращался в УИНП по разъяснению по данному лицу

Памятник Владимиру Высоцкому останется в Харькове. Городской совет не принял решения о его сносе, он расположен у Дворца Спорта, который уничтожили россияне. Член топонимической комиссии говорит, что памятник "не содержит символики российской имперской политики".

Об этом сообщает издание "Думка" со ссылкой на главу общественной организации "Деколонизация. Украина" Вадима Позднякова. По его словам, они обращались в Харьковский городской совет с предложением завершить процесс деколонизации/декоммунизации в городе, в частности, демонтировав памятник российскому поэту и певцу.

В письменном ответе Департамента семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета за подписью директора департамента Александра Власенко указано, что мэрия не принимала решения о памятнике Высоцком.

"По информации отдела по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета, Украинским институтом национальной памяти (УИНП) не предоставлено никаких профессиональных выводов и рекомендаций относительно того, подпадает ли личность Владимира Высоцкого под действие Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской империи" комитета Харьковского городского совета по демонтажу памятника Владимиру Высоцкому не принято», – говорится в официальном ответе мэрии Харькова.

Директор Северо-восточного отдела Института национальной памяти, члена топонимической комиссии при Харьковской ОВА Мария Тахтаулова в комментарии издания "Думка" сообщила, что УИНП рекомендует очищать символическое пространство общин от маркеров, которые бы потенциально могли создавать иллюзию общности этого пространства со стран. Вместе с тем, она отметила, что личность Высоцкого не содержит российской символичности.

"Особо Высоцкого не содержит символики российской имперской политики. В то же время УИНП рекомендует общинам рассмотреть возможность очищения символического ландшафта своих населенных пунктов от советских/российских маркеров, создающих иллюзию общего культурного пространства", – отметила она.

Тахтаулова добавила, что Харьковский городской совет не обращался в УИНП за разъяснениями по поводу личности Владимира Высоцкого.

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