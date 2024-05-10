Организатор нашумевших "пьяных вечеринок" в Киеве, где издевались над девушками и насиловали их, вышел из СИЗО

По мнению подозреваемого, ничего противозаконного он не совершал

Организатор "пьяных вечеринок" в Киеве Андрей Ярина, которому ранее избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, внезапно вышел из СИЗО. Судья постановил внести залог в размере 272 500 гривен, что подозреваемый охотно сделал.

Прокурор ходатайствовал за безальтернативное продление содержания Ярины под стражей, однако суд удовлетворил эту просьбу частично и определил размер залога. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на информацию от Киевской областной прокуратуры.

Так, организатору нашумевших "пьяных вечеринок", которые группа молодых парней устраива в Киеве в арендованной квартире, суд определил залог в размере 272 500 гривен. Андрей Ярина внес денежные средства и его выпустили из СИЗО, где он находился с марта 2023 года.

Теперь, согласно решению суда, фигурант должен носить электронный браслет, находиться в населенном пункте, где проживает, не общаться со свидетелями и потерпевшими, а также сдать на хранение свой загранпаспорт.

После скандала Ярине вручили повестку и отправили его в СИЗО

Напомним, что в начале февраля 2023 года украинская телеведущая и продюсер Ярослава Кравченко на своей странице в Facebook расказала о компании парней, называющих себя "криптаны из Франика". Они устраивали вечеринки, где накачивали девушек алкоголем и транквилизатором "Ксанакс", а затем "показывали миру шлюх".

После этого в Instagram и закрытых группах в Telegram они публиковали видео и фото интимных органов девушек, которые находились без сознания, а также сцены насилия и жестоких издевательств над ними.

Кадры с одной из "вечеринок"

После этого разгорелся нешуточный скандал и правоохранители провели обыски по адресам проживания и на арендованных квартирах фигурантов. В результате оперативных мероприятий двум организаторам — Андрею Ярине и Ярославу Домбровскому — правоохранители сообщили о подозрении в распространении порнографического контента. Еще шестерым фигурантам вручили повестки в военкомат.

За изготовление, сбыт и распространение порнографического контента блогерам должно было "светить" от трех до семи лет за решеткой. Однако в скором времени один из организаторов пьяных вечеринок Олег Захаров, которого подозревали в сексуальном насилии, вышел из СИЗО под залог в 402 000 гривен. Еще один фигурант дела, Ярослав Домбровский, которому инкриминировали распространение порнографического контента, также вышел под залог в 402 000 гривен еще в марте 2023 года.

Найденные во время обысков "атрибуты" вечеринок

Деньги, таблетки и многое другое было найдено в квартирах блогеров

Стоит отметить, что сразу после визита правоохранителей Андрей записал видеообращение, в котором заявил, что не жалеет о содеянном и даже рад своей популярности. Он выступал оператором и вел трансляции, во время которых девушек всячески унижали и издевались над ними.

По мнению "блогера", ничего противозаконного он не делал, а девушки не имеют к нему никаких претензий. Также парень выразил уверенность в том, что ему за это ничего не будет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве чудом спасли самоубийцу, который хотел броситься под поезд. Молодой человек находился в возбужденном состоянии и изначально не шел ни с кем на контакт.