Штрафы мизерные, но… В Раде объяснили, почему полиция должна знать о русской музыке в общественных местах

Штрафы за музыку из страны-агрессора могут вырасти до 25 тысяч гривен

Из-за многочисленных скандалов вокруг использования русской музыки в публичном пространстве на сайте Верховной Рады висит законопроект №9547, который предлагает увеличить размер штрафов за прослушивание музыки страны-агрессора в условиях войны до 300–500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5 100–8 500 гривен). За "рецидив" пришлось бы заплатить уже от 17 000 до 25 500 гривен.

Однако, как пояснила в комментарии "Телеграфу" одна из инициаторов проекта, нардеп от партии "Голос" Наталья Пипа, в ближайшее время этот законопроект не имеет перспективы принятия.

Больше читайте в публикации: "Штраф за российскую музыку – копейки. В Раде лежит новый закон, но с ним есть проблемы".

Хотя инициатором законопроекта является нардеп Виктор Балога, по словам народной депутатки, он зарегистрировал документ скорее с популистской целью, чем для реального принятия, поскольку сам не занимается его продвижением.

— 1 августа 2023 года Верховная Рада законопроект получила, а дальше дело почти не сдвинулось. Документ только предоставили для ознакомления, после чего направили на рассмотрение не занимающегося им комитета, — говорит Пипа.

Как говорит представительница "Голоса", чтобы продвигать проект №9547, сначала нужно отменить действующий закон, после чего она или другой депутат мог бы подать новый документ.

— Не исключено, что отдельные нормы проекта Балоги могут быть включены в другие законодательные инициативы. Все-таки сейчас на повестке дня есть и другие законопроекты, в частности, о языке в учебных заведениях, — говорит Наталья Пипа.

По словам нардепа, при полномасштабном вторжении приоритеты изменились и языковые вопросы требуют больше внимания. Однако убедить правоохранительный комитет поднять штрафы очень сложно, поскольку его члены сосредоточены на более сложных правоохранительных вопросах.

— Если бы это был другой комитет, например, гуманитарной политики, уже давно, я думаю, он был бы принят, — делится мнением политик.

В то же время, как говорит Наталья Пипа, вместо штрафов хотелось бы искать способы мотивировать людей к переменам. Что касается самих конфликтов: если возникают споры из-за русской музыки в общественных местах, она советует обращаться в полицию.

— Действительно, штрафы небольшие, но они фиксируются, когда полиция составляет протокол. Это создает определенный правовой прецедент. Со временем, когда накопится критическая масса таких случаев, ужесточение санкций и увеличение штрафов в Украине может стать реальным, — заключает она.

Напомним, "Телеграф" писал о недавнем скандале с дракой вокруг русской музыки в Киеве, в котором фигурировали военный, волонтер и гражданские лица.