В Украине появился уникальный лот: продают коллекционный кортик времен СССР (фото)

Цена за редкий лот договорная

На продажу выставили коллекционный кортик времен Советского Союза. Это редкий и аутентичный предмет, который станет отличным дополнением к любой коллекции холодного оружия или историческим артефактам.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи.

Кортик хорошо сохранился, имеет характерные для советского периода элементы украшения, а также сохранившуюся рукоять и ножны. Лезвие в хорошем состоянии, без значительных дефектов, подходит как для экспозиции, так и для хранения в личной коллекции.

Стоимость такого раритета – 3 500 грн, но цена договорная. Если вы настоящий ценитель истории и антиквариата, то владелец готов к обсуждению предложений.

Продажа исключительно через доставку, предлагаемую сайтом, для безопасности и удобства. Если требуется дополнительная фотография или информация о состоянии кортика, продавец может предоставить подробные снимки.

Что такое кортик

Это холодное оружие с прямым тонким клинком, обычно ромбовидной формы. Его края не заточены, а носится кортик на поясе.

Это оружие появилось еще в 16 веке, первоначально использовалось во время абордажных боев на кораблях. В дореволюционной России кортики носили офицеры и чиновники, связанные с флотом.

Сегодня он является частью военной формы во флотах, армиях и полиции разных стран. В Военно-Морском Флоте его носят адмиралы, генералы, офицеры и мичманы. Используется преимущественно в качестве парадного оружия во время торжественных событий и на парадах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине продают редчайший значок, выпущенный в 1939 году в честь 10-летия Театра им. Щорса. Это единственный экземпляр, сохранившийся до наших дней, как отметил продавец.