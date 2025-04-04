Учитель набросился на ученика в лицее под Винницей: как отреагировали власти и полиция (видео)

Полиция возбудила уголовное дело

В Винницкой области преподаватель истории унижал и дал пощечину ученику во время урока. Инцидент якобы произошел в Винницко-Хуторском лицее в селе Винницкие Хутора.

Об этом пишут местные паблики, публикуя соответствующее видео. Отмечается, что преподавателя уже отстранили.

"Еще раз су*а ты мне ляпнешь здесь, я тебе еба**ник расфигачу", — кричит преподаватель на видео.

Как сообщает "Труха Вінниця", по словам директора Департамента образования Винницкого городского совета Яценко Оксаны Васильевны, ударившего ученика преподавателя уже отстранили от работы. Полиция проводит расследование по факту конфликта в Винницко-Хуторском лицее.

Винницко-Хуторский лицей на карте

Известно, что инцидент произошел 1 апреля. Агрессивное и непедагогическое поведение преподавателя вызвало то, что ученик 10 класса долго не реагировал на его замечания. После нескольких минут спора, преподаватель обругал парня и дал ему пощечину.

Полиция уже расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 126 (Побои и пытки) Уголовного кодекса Украины.

Как пишут пользователи, ученик якобы намеренно спровоцировал учителя в Винницко-Хуторском лицее.

"Этот парень всегда был быковатым и пренебрежительно относился к учителям и одноклассникам. О преподавателе получил лишь положительные отзывы. Недавно парень избил другого ученика. А в соцсетях хвастается тем, как катается на БМВ. Напомню: он учится в 10 классе", — пишет "Труха Вінниця".

В то же время в комментариях мнение пользователей разделилось: кто поддержал преподавателя, подчеркнув, что ученик его не раз провоцировал, а кто осудил такое поведение педагога. Однако большинство людей уверены, хотя преподавателя вероятнее вывел ученик, он не имел права унижать и давать пощёчину юноше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Днепропетровщине произошел скандал с "избиением" мальчика в лицее.