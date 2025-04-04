85 гривен за куб: в каком из городов утвердили новый тариф на воду

Городские власти приняли повышение тарифов на воду. В чем причина и какие будут новые цены?

С 1 мая 2025 года тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод в Каневе вырастет более чем на 11 гривен. Повышение связано с ростом цен на электроэнергию и убыточностью предприятия, предоставляющего эти услуги.

Такое решение принял исполнительный комитет Каневского городского совета 2 апреля. Согласно новым тарифам, кубометр воды обойдется в 50,46 грн, а водоотвод — 34,98 грн. В сумме это 85,44 грн за кубометр, в то время как ныне жители платят 73,50 грн.

По словам и.о. начальника отдела ЖКХ Дмитрия Балана, действующие тарифы не покрывают себестоимость предоставления услуг, из-за чего КП "Управление ВКГ" терпит убытки. Ранее городские власти пытались найти компромисс и покрыть часть тарифа из бюджета, однако соответствующее решение не набрало голосов в сессионном зале.

"Мы понимаем, что повышение тарифа — непопулярное решение. Но предприятие должно работать бесперебойно, особенно в преддверии сложного летнего сезона", — прокомментировал городской голова Игорь Ренькас.

По его словам, проблема водоснабжения в некоторых районах Канева уже достигает критического предела. Поэтому стабильная работа водоканала – вопрос не только экономики, но и безопасности.

Вместе с тем, во многих городах Черкасской области тарифы выше, чем в Каневе, а в отдельных общинах часть стоимости услуг компенсируется местными бюджетами.

Мэр поручил подготовить новый проект программы компенсации тарифа — его снова планируют вынести на голосование депутатов на ближайшей сессии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что воды по графику в Ровно пока не будет, однако ситуация остается напряженной. Водоканал области заявлял, что из-за колоссальных долгов может не только ограничить время подачи воды, но и снизить давление.