Отцу Святослава Вакарчука установили необычный памятник: как он выглядит и что известно

На могиле ученого установили тематический памятник

Сегодня, 4 апреля, проходит пятая годовщина, как умер выдающийся физик и бывший министр образования и науки Украины Иван Вакарчук. Он является отцом лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Долгое время на могиле учёного стоял портрет на нескольких палках, но теперь там появился символический памятник.

На своей странице в фейсбуке Святослав Вакарчук сообщил, что к пятой годовщине на могиле отца установили памятник. Он имеет вид листа бумаги с изображением буквы Пси. Это символ, часто используемый в теоретической физике. Также, по словам артиста, этот знак символизирует духовную силу, которая была у его отца. Автором памятника на Лычаковском кладбище стал скульптор Владимир Одреховский.

"Лист бумаги, на которой изображена буква Пси, — пожалуй, наиболее употребительный символ в теоретической физике, является также символом духовной силы и характеризует папу таким, как он был. Глубоким, но простым. Гармоничным, но необъятным", — написал Святослав.

На могиле Ивана Вакарчука установили памятник

Вакарчук отметил, что часто видел символ Пси в детстве, когда наблюдал за работой отца. Памятник стоит на светло-серой надгробной плите, на которой написаны личные данные физика-теоретика.

А вот деревянное крепление с портретом Вакарчука, которое стояло на могиле в течение 5 лет, решили оставить. Также знакомые, родные, друзья и коллеги ученого принесли на могилу немало живых цветов и свеч.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Ивана Франко во Львове. Она расположена на Лычаковском кладбище.