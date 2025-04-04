Больше не будем жертвой. Гудыменко объяснил, как ВСУ делают Украину глобальным игроком в Европе

Киев может влиять на ситуацию в соседних странах

Сильная страна должна иметь либо мощную экономику, либо армию. Если есть оба фактора, она становится глобальным игроком. Долгое время у Украины не было ни того, ни другого. Но война изменила ситуацию.

Об этом в интервью "Телеграфу" в рамках программы "Линия сопротивления" рассказал ветеран, председатель общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, лидер партии "Демократична Сокира" Юрий Гудыменко. Он объяснил, почему Украина должна формировать собственную повестку дня в регионе.

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— Мы строим сильную армию, а значит, нас уже нельзя игнорировать. Мы становимся серьезным игроком, по крайней мере, в Восточной Европе, — говорит политик.

По его словам, обладая сильными ВСУ, Украина больше не должна просто наблюдать, как Россия разжигает пожары вокруг наших границ — в Приднестровье, Беларуси и т.д.

— Мы профукали все — без исключения все — геополитические возможности с 1991 года. И теперь они, каждая, бьют нас по голове. Беларусь стала диктатурой — мы не отреагировали. Хотя могли. Мы не можем делать вид, что нас это не касается, хотя их интересы заходят глубоко в зону наших. Нам придется начать воздействовать, говорить, действовать. Не диктовать, но, по крайней мере, формировать повестку дня в регионе, — говорит общественный деятель.

По его мнению, Украина может формировать собственную повестку дня в Европе и влиять на ситуацию в соседних странах так же, как Россия годами влияла на нас.

— Она инвестировала средства, поддерживала лояльных людей, создавала медиаармию, приглашала политтехнологов. Это приносило результат в течение 10 лет, — говорит политик.

Он объяснил, почему Украина не использовала геополитические возможности после обретения независимости.

— Мы могли это делать, хотя бы пытаться. Это не фантазия. Мы просто игнорировали такие возможности. Как следствие, мы получили целые регионы, десятилетиями находившиеся под российским информационным влиянием. Я помню Запорожье, где у Партии регионов было 60% голосов в горсовете, а еще 15% — коммунисты. Это было большинство, больше конституционного! И это тоже результат российской работы. Сейчас в Запорожье есть улица Героя УПА. Но за это мы заплатили огромную цену, — напомнил Юрий Гудыменко.

Он добавил, что Украине нужно действовать более активно.

— Не ждать, пока нам скажут, что делать. Не играть роль жертвы. Влиять. Не для того чтобы навязывать кому-то, как жить, а для нашей собственной безопасности, — подытожил ветеран.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", что для выживания Украине нужны не только деньги партнеров, но и изменения в системе.