В Киевской области на вражеской мине подорвалось краснокнижное животное (фотофакт)

К сожалению, животное погибло

Краснокнижная лошадь породы Пржевальского погибла от российской мины в Чернобыльской зоне отчуждения. Это единственный представитель ряда конеподобных в дикой фауне Украины, табуны которых были акклиматизированы.

Пограничники акустически зафиксировали минный взрыв в зоне отчуждения ЧАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как выяснилось, на мине подорвался дикий конь породы Пржевальского. Данный вид животного считается исчезнувшим в дикой природе. Это единственный представитель ряда конеподобных в дикой фауне Украины, табуны которых были акклиматизированы.

Для справки: Лошадь Пржевальского или тахи— вид или подвид дикой лошади, обитающий в Азии. К 1969 году лошадей Пржевальского в дикой природе не осталось, они сохранились лишь в неволе. Затем осуществлялись программы по их реинтродукции (возвращению в дикую природу).

Последний раз в дикой природе этих животных видели в 1969 году в Монголии. Согласно утверждениям очевидцев, численность лошадей начала резко сокращаться зимой 1944—1945 годов, которая отличалась весьма суровыми морозами (ниже −40 °C) и ежедневно свирепствовавшими буранами. Такие зимы бывают в Монголии довольно редко, примерно раз в сто лет.

В ту зиму много домашнего скота погибло от бескормицы, что вынудило местных жителей охотиться на диких животных, в том числе и на лошадей Пржевальского.

Ситуацию усугубило то, что на территорию, где жили лошади, были введены китайские и монгольские войска; в пограничных районах появились вооружённые отряды самообороны. Всё это привело к тому, что на данной территории оказалось сосредоточено огромное количество огнестрельного оружия, обладатели которого также не брезговали охотой. Как результат — лошадь Пржевальского исчезла из естественных мест обитания.

Лошадь Пржевальского

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