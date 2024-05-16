Подготовка к возможным блекаутам: сколько в Киеве стоят генераторы

Дефицита энергооборудования не ожидается

В Киеве, из-за введения почасовых графиков отключения света, начал расти спрос на различные виды генераторов. Таким образом киевляне начинают готовиться к возможным длительным блекаутам, чтобы не сидеть без электроэнергии длительное время.

Специалисты отмечают, что спрос на генераторы действительно вырос, но дефицита энергооборудования ждать не следует. Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям о том, какие виды генераторов существуют и сколько они стоят в столице.

Виды генераторов

В случае длительного отключение электроэнергии именно генераторы способны стать источником альтернативного питания. При выборе такого оборудования важно проконсультироваться со специалистом и выбрать именно ту модель, которая будет строго соответствовать требования помещения, в котором генератор планируют применять.

Какие генераторы бывают:

Бензиновые. Это наиболее распространенные модели устройств. Они могут поставляться открытыми или с шумопоглощающими кожухами. Для бытовых целей это оптимальный вариант по всем параметрам. Их отличительной особенностью является небольшой вес и компактность.

Это наиболее распространенные модели устройств. Они могут поставляться открытыми или с шумопоглощающими кожухами. Для бытовых целей это оптимальный вариант по всем параметрам. Их отличительной особенностью является небольшой вес и компактность. Дизельные. На рынке представлены крупные и мобильные изделия, пользователи могут подобрать оптимальную модель для своих нужд. В стационарных устройствах применяется водяное охлаждение, а в маленьких моделях – воздушное. Такие агрегаты дороже бензиновых моделей, но способны быстро окупиться за счет экономного потребления топлива и длительного периода использования.

На рынке представлены крупные и мобильные изделия, пользователи могут подобрать оптимальную модель для своих нужд. В стационарных устройствах применяется водяное охлаждение, а в маленьких моделях – воздушное. Такие агрегаты дороже бензиновых моделей, но способны быстро окупиться за счет экономного потребления топлива и длительного периода использования. Газовые. Для обеспечения процесса выработки электроэнергии к такому прибору нужно подключить газовый баллон. Чем больше объем баллона, тем дольше будет происходить выработка электричества. Единственный их недостаток — это повышенная опасность. Пользователь должен иметь опыт по применению газовых баллонов и соблюдать правила безопасности.

Для обеспечения процесса выработки электроэнергии к такому прибору нужно подключить газовый баллон. Чем больше объем баллона, тем дольше будет происходить выработка электричества. Единственный их недостаток — это повышенная опасность. Пользователь должен иметь опыт по применению газовых баллонов и соблюдать правила безопасности. Инверторные. Они функционируют на базе двойного преобразования электричества: сначала переменный ток преобразуется в постоянный, потом происходит обратный процесс. В итоге пользователи получают электростанцию, которая имеет стабильные и качественные показатели выходного тока.

Стоимость генераторов в Киеве

Бензиновые генераторы пользуются наибольшим спросом среди украинцев. Они отличаются приемлемыми ценами и достаточно низким уровнем шума во время эксплуатации. На рынке представлен широкий ассортимент бензиновых генераторов.

Их стоимость стартует от 11 2500 гривен за самую простую модель и может доходить до 40 000 гривен.

Дизельные генераторы также без труда можно купить в Киеве. Они отличаются экономным расходом топлива при высокой мощности и надежным двигателем, который способен выдержать даже значительные нагрузки. Кроме этого, такая электростанция может длительный период времени функционировать без перерыва.

Цена дизельных генераторов стартует от 30 000 гривен и может достигать 100 000 гривен.

К газовым генераторам, для обеспечения процесса выработки электроэнергии, нужно подключить газовый баллон. Чем больше объем баллона, тем дольше будет происходить выработка электричества.

Газ является экологически чистым топливом, а газовые генераторы отличаются долговечностью двигателя. Однако пользователь должен иметь опыт по применению газовых баллонов и соблюдать правила безопасности.

Цена газового генератора в среднем составляет 33 000 гривен.

Инверторные генераторы — это компактные и мобильные установки, которые тихо работают, экономно расходуют горючее и способны выдавать стабильное "чистое" напряжение, не подверженное перепадам. Они подойдут для подключения техники, уязвимой к перепадам тока (холодильник, компьютер, ТВ, гаджеты и т.д.).

Стоимость инверторных генераторов стартует от 10 000 гривен.

В материале использована информация с сайтов компаний Artline, 50 Герц и Днепр М.

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