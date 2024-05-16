Готовимся к отключениям света: где киевлянам найти "Пункты несокрушимости"

Важная и актуальная информация для жителей столицы

"Укрэнерго" вводит контролируемые отключения света по всей Украине и с четверга, 16 мая, в Киеве будут применять почасовые графики отключения света. Во время длительных отключений электроэнергии, перебоев с интернетом и мобильной связью жители и гости столицы всегда могут посетить "Пункты несокрушимости".

В настоящее время в Киеве и Киевской области действует более 700 таких пунктов. "Телеграф" решил рассказать своим читателям о том, как быстро и удобно можно найти их в столице.

Так, для стабилизации работы энергосистемы страны "Укрэнерго" вводит контролируемые отключения света для всех без исключения регионов. Во время длительного отсутствия света жители Киева могут посетить "Пунктами несокрушимости", где можно подзарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и просто согреться.

Как найти "Пункты несокрушимости" в Киеве

"Пункты несокрушимости" были созданы для защиты гражданского населения во время чрезвычайных ситуаций. Они являются островками безопасности, стабильности и тепла.

Такие объекты будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания в случае длительного аварийного отключения электроэнергии.В настоящее время в Киеве и Киевской области действует более 700 таких пунктов.

Информацию об их расположении можно узнать:

в приложении "Дія". Для этого зайдите в "Дію", нажмите "Услуги", затем нажмите "Пункты несокрушимости", выберите свою область и загрузите карту. После этого карта будет доступна для использования офлайн. Приложение покажет все "Пункты несокрушимости" в радиусе 1,5 км.

В приложении "Дія" есть интерактивная карта, где можно найти ближайший "Пункт Незламности", узнать адрес, график и условия работы, а также проложить к нему маршрут.

в районных администрациях и органах местного самоуправления

на официальном сайте

в чат-боте в Telegram или в Viber.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как будет работать общественный транспорт в Киеве во время отключений света. "Киевпастранс" рассматривает альтернативные варианты.