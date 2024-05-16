Отключение света в Киеве: как будет работать транспорт на случай обесточивания

Киевпастранс рассматривает альтернативные варианты

В случае отключения электроэнергии троллейбусные маршруты в Киеве могут быть частично заменены автобусами. Транспорт находится в резерве.

Об этом сообщил спикер КП "Киевпастранс" Олег Грищак в эфире канала "Киев24". Он отметил, что из-за потенциальных отключений электроэнергии предприятие рассматривает возможность обеспечения пассажирских перевозок альтернативными средствами транспорта.

"Буквально перед воздушной тревогой у нас полностью восстановилось движение электротранспорта, там, где было обесточивание. Из-за страны-террориста у нас сначала не было света, потом мы начали ехать и остановила движение воздушная тревога", — рассказывает Грищак.

Спикер отмечает, что в экстренной ситуации автобусы могут заменить троллейбусы на некоторых маршрутах.

"На случай обесточивания, у нас есть резервные автобусы, которые готовы выехать на замену. Так было на маршруте 41 троллейбуса на Святошино. Полностью заменить движение троллейбусов на автобусы мы не можем, но по приоритетным направлениям дублерами заменим", — подчеркивает Грищак.

Напомним, в Киеве ввели графики отключений электричества. Разделили потребителей на три очереди.

Каждой из этих групп поочередно будут выключать свет на четыре часа. Жители столицы предупреждают, что возможны погрешности в 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время отключений света начали тестировать подсветку "моста-волны" на Оболони. "Эксперименты" с прекратились так же внезапно, как и начались.