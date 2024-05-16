Скандалы, тусовки и похищение дочери: чем известен поставщик кокаина для киевской элиты Чернецкий

Мужчина успел стать участником многих громких скандалов

Юрий Чернецкий, который в 2022 году попался на поставках кокаина для столичной элиты, является достаточно публичной и известной личностью. Он неоднократно попадал в громкие скандалы и отличался одиозными выходками.

На днях стало известно о том, что Чернецкому грозит 10 лет лишения свободы уже по другому делу, которое старались "замять" его адвокаты. Редакция "Телеграфа" решила рассказать читателям подробнее о персоне столичного наркодиллера и собрала для вас интересные факты из его биографии.

Юрий Чернецкий является уроженцем Киева и на данный момент ему исполнилось 50 лет. До обвинения в систематическом сбыте наркотиков в ночных клубах столицы и тюремного заключения, он был известен как киевский бизнесмен и владелец сети барбершопов FIRM.

Задержание и "звание" вип-поставщика кокаина

В августе 2022 года мужчина попался во время очередного сбыта запрещенных веществ в центре Киева. Во время досмотра при себе у него обнаружили и изъяли 23 пакетика расфасованных наркотических средств, готовых к сбыту.

Кроме того, в ходе проведения санкционированного обыска в квартире задержанного изъяли боевые патроны, пакетики для фасовки наркотиков и электронные весы.

При себе у наркодиллера были пакетики с кокаином

В декабре 2022 года приговором Бориспольского районного суда наркоторговец был приговорен к 5 годам лишения свободы за сбыт кокаина в ночных клубах Киева.

Чернецкого приговорили к пяти годам лишения свободы

Параллельно с этим, в мае 2023 года постановлением судьи Печерского райсуда Киева, по ходатайству адвоката обвиняемого, суд закрыл еще одно дело по которому в качестве обвиняемого проходил Чернецкий. Причина — окончание сроков досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении.

Прокуратура же обжаловала закрытие данного дела в суде. Поэтому, пока Чернецкий находится в тюрьме за сбыт кокаина, против него будет расследоваться еще одно уголовное производство и он совсем скоро может вновь предстать перед судом. Ему грозит 10 лет лишения свободы.

Чернецкий в очередной раз должен предстать перед судом

Стоит отметить, что ранее спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец отметила, что Чернецкий не в первый раз попадается на наркоторговле, так в 2020 году против него было возбуждено аналогичное производство, но тогда он вышел под залог в 2 миллиона гривен.

По слухам Чернецкий долгое время поставлял наркотики столичной "золотой молодёжи" и даже депутатам Верховной Рады Украины.

Чернецкий - известная в Киеве личность

Скандальный развод с первой женой

Чернецкий попал в светскую хронику во время бракоразводного процесса со своей первой супругой — светской львицей, издательницей, телеведущей и зкс-главным редактором портала "Bestin.ua" Полиной Неней.

У них есть трое совместных детей — Платон, Теодор и Теона. После развода в 2019 году Чернецкий похитил их трехлетнюю дочь Теону и не давал матери видеться с ней.

История получила огласку в СМИ, а Неня обратилась в полицию. Судебная тяжба длилась около трех лет и в конечном итоге бывшие супруги нашли компромисс. Известно, что после начала войны Неня уехала с детьми за границу, где и проживает по сей день.

Чернецкий и Неня

Татуировка для 7-летнего сына

Чернецкого отличает особая любовь к татуировкам — его тело практически полностью покрывают различные рисунки. Мужчина "отличился" тем, что позволил сделать своему 7-летнему сыну Теодору настоящую татуировку на руке.

Набила рисунок несовершеннолетнему ребенку тату-мастер Илона Буковская, которая на тот момент являлась девушкой Юрия. В том же 2019 года пара поженилась.

Стоит отметить, что татуировку 7-летнему сыну Чернецкий сделал без ведома его матери — Полины Нени.

Тату 7-летнего сына

Внебрачный ребенок и отобранная за долги по алиментам Ferrari

У Чернецкого есть внебрачный ребенок — сын был рожден от другой женщины, с которой он когда-то "загулял" будучи в еще в законном браке с Полиной Неней. Женщина тогда простила мужу измену, а Юрий признал сына и даже набил в его честь тату. Однако платить алименты Чернецкий не спешил и у него накопился внушительный долг.

В 2018 году у Чернецкого за долги по алиментам отобрали редкий Ferrari, который оценили в более чем в 2 миллиона гривен и продали с аукциона.

Чернецкий часто устраивал себе фотосессии

Третья жена и скандальный сбор средств

Третьей женой Чернецкого стала певица и блогер Инна Воронова. Пара вела светскую жизнь и часто публиковала совместные фото — супруги посещали тусовки, концерты и гламурные киевские заведения.

Чернецкий и Воронова

Чернецкий и Воронова создали совместный творческий дуэт пот названием ОПГ "Святые". После начала войны они выпустили патриотический альбом из 9 песен.

После задержания Чернецкого, его жена — певица Инна Воронова — объявила среди своих поклонников сбор средств на внесение залога. Примечательно, что позже она обнародовала отчеты о том, что деньги поступают достаточно быстро, однако девушку захейтили в соцсетях.

В декабре 2022 года Воронова сообщила о разводе с наркодилером Чернецким. Девушка заявила, что "того человека уже нет" и ее больше ничего не связывает с бывшим мужем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ел и сколько потратил Блинкен в киевских заведениях. За один вечер американский дипломат успел посетить три интересных точки в столице.