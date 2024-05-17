На днях столицу накроют магнитные бури: почувствуют ли их киевляне

У метеозависимых людей может возникнуть дискомфорт

На Земле продолжает бурлить большая магнитная буря. В Киеве в ближайшие дни прогнозируют небольшие магнитные колебания.

Об этом говорится на портале Meteofor. Так, в пятницу, 17 мая, в столице ожидается уровень геомагнитной активности 2.

Это считается небольшим колебанием. Обычно такие бури не оказывают значительного влияния на самочувствие людей.

В субботу, 18 мая, индекс будет меняться. От 3 до 1, что являются слабыми магнитными бурями.

В воскресенье, 19 мая, прогнозируют уровень геомагнитной активности с индексом 4. Колебания считается слабым.

Прогноз на 17-19 мая

Отметим, магнитные бури возникают в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Даже слабые бури могут вызвать дискомфорт у метеозависимых людей, в частности, головные боли, усталость и общее ухудшение самочувствия.

Врачи рекомендуют в этот период особенно внимательно относиться к своему здоровью:

пить больше воды;

избегать чрезмерных физических нагрузок;

обеспечить себе полноценный отдых и сон.

Следует также избегать стрессовых ситуаций и чрезмерного употребления кофе и алкоголя.

Ранее "Телеграф" писал, какая будет максимальная температура в Киеве в эти дни. Погода порадует киевлян уже в ближайшую субботу.