Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий
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Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд
В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.
Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, творческие вечера и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.
Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.
Куда пойти в Киеве в субботу, 18 мая
Концерт группы "Артиш"
Когда: 18 мая, начало в 19:00
Где: GARNISON
Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)
Стоимость: от 150 гривен
Украинская рок-группа "Артиш" зажжет вас бешеным драйвом и наверняка заставит вас пуститься в пляс. Вы услышите каверы на рок-хиты таких легендарных групп как Nazareth, Deep Purple, Shocking Blue, Scorpions, Queen, Led Zeppelin, The Beatles.
Также прозвучат песни из легендарных фильмов Тарантино и лучшие песни Владимира Ивасюка. Приходите на невероятное шоу, которое вам подарит рок-группа "Артиш"!
Вход в гастрономические залы (без концертной программы) свободный.
10 Stand up Комиков
Когда: 18 мая, начало в 19:30
Где: Бочка Pub
Адрес: ул. Крещатик, 19-а
Стоимость: 300 гривен
В этот вечер 10 молодых комиков будут выступать по 6 минут и каждый из них поделится с вами частью своей жизни с помощью шуток. Комики рассказывают, как свои "топовые" (проверенные) шутки, так и новые, которые вы, возможно, услышите первыми.
На сцене: Богдан Богаченко, Игнат Михайлюк, Андрей Бережко, Дима Носов, Паша Пинчук, Трандафилов Никита, Костя Ташаков, Евгений Лещенко, Никита Скреминский и Дэн Че.
Внимание! Шутки без фильтров – возраст гостей: 18+.
Часть собранных денег пойдет на ВСУ.
Комедийный спектакль "Жениха вызвали, девушки?"
Когда: 18 мая, начало в 18:00
Где: Дом Архитектора
Адрес: ул. Бориса Гринченко, 7
Стоимость: от 400 гривен
"Жениха вызывали, девушки?" — эта невероятная комедия, которая увлечет вас с первой фразы.
Перед вами на сцене развернется история двух сестер, проживающих в просторной квартире, где когда-то было веселое театральное общежитие. Одна из них и была актрисой, а вторая всегда была рядом. Теперь от прежней богемной жизни остались лишь воспоминания: они самостоятельно чинят неисправные краны и погружаются в воспоминания о прошлом…
Но вдруг одной из сестер приходит в голову безумная идея — выдать свою младшую сестру замуж. С этой целью она заказывает жениха… в брачном агентстве. Жизнь начинает ускоряться и приобретает совсем другие краски — тихие и спокойные дни уходят в небытие. Но все оказывается совсем не так просто…
Rammstein Tribute
Когда: 18 мая, начало в 18:00
Где: Barbeer
Адрес: ул. Максимовича, 4
Стоимость: от 200 гривен
Организаторы приглашают всех желающих на трибьют культовых Rammstein в Barbeer Music Pub.
"America", "Du Hast", "Ohne dich", "Mutter" и многие другие песни в живом исполнении от главных "рамштайнов страны" — группы Stahlherz.
После концерта оставайтесь танцевать на мощной рок-дискотеке до 23:00.
Stand-up на Подоле
Когда: 18 мая, начало в 18:30
Где: Shatun Pub
Адрес: ул. Сагайдачного, 41
Стоимость: от 200 гривен
Гостей ждет превентивный удар юмора, так необходимый нам в это сложное время.
Лайн-ап: Олег Грюндик, Сергей Афонский, Артур Петров и Алексей Приймаченко.
Заведение находится в подвальном помещении и вполне безопасно для пребывания и проведения мероприятий.
Возраст гостей: 18+. Ненормативная лексика. Часть денег идет на благотворительность.
Спектакль "Энеида"
Когда: 18 мая, начало в 18:00
Где: Театр "Берегиня"
Адрес: ул. Миколайчука, 3-я
Стоимость: 250 гривен
"Энеида" — культовая комедия для украинцев. Классическое произведение в "Берегине" превратили в остросовременное, кое-где на грани фола действо с большим количеством фольклорных песен и современных танцев.
Приходите и получайте невероятное удовольствие от действа, которое вас ждет!
Комедийно-поведенческая терапия
Когда: 18 мая, начало в 18:00
Где: KVSK
Адрес: ул. Константиновская, 37-а
Стоимость: 250 гривен
Комедийно-поведенческая терапия — юмористическое мероприятие, на котором комики и квалифицированный психолог общаются со зрителями о различных актуальных проблемах и стараются изрядно над ними посмеяться или реально им помочь.
Решать ваши проблемы будут:
Ксения Аликина – клиническая психологиня, семейно-системнй терапевт в обучении.
Катя Глинина – человек с комедийным расстройством личности.
Богдана Стаховская — охотница за скибиды туалетами и зумерша по состоянию души.
Валентин Перуз – профессиональный накрутчик, мастер спорта по тревоге.
Спектакль "Три анекдота на одну тему"
Когда: 18 мая, начало в 17:00
Где: Театр на Михайловской
Адрес: ул. Михайловская, 24-ж
Стоимость: 500 гривен
В качестве "анекдотов" о супружеской измене театр выбрал три рассказа трех известных писателей: Панаса Мирного, Антона Чехова и Стефана Цвейга. Это "Лови", "Хористка" и "Страх". Все эти рассказы в той или иной степени рассказывают о вечной теме человеческой жизни — супружеской неверности.
Сюжеты у них разные, но, кроме темы, объединены они и общими персонажами — двумя забавными "шпиками-детективами", которые и следят за нерадивыми супругами.
Подпольный стендап
Когда: 18 мая, начало в 18:30
Где: Underground Standup Club
Адрес: ул. Золотоворотская, 15
Стоимость: от 300 гривен
Вас ждет вечер смелой комедии от Подпольного Стендапа. Это отличная возможность хорошо посмеяться и познакомиться со стендапом, если вы еще не знакомы с этим жанром.
В этот вечер выступят: Сергей Чирков, Женя Коротков, Юра Коломиец и Никита Трандафилов.
Важно: 20% собранных средств будут направлены на нужды ВСУ.
Дневной спектакль "Секс на пляже — не только коктейль"
Когда: 18 мая, начало в 15:00
Где: Caribbean club
Адрес: ул. С. Петлюры, 4
Стоимость: от 450 гривен
Тихий, чуть слышный шум прибоя… легкий морской ветерок придает чувство свежести… белозубый мулат преподносит вам "мохито"… мягкий шезлонг, ощущение легкости, сонные мечты и просыпаться не хочется, хочется петь от осознания счастья…
Именно так представляли себе отдых у моря наши герои, а получилось… а получилось все, конечно же, гораздо интереснее!
Куда пойти в Киеве в воскресенье, 19 мая
ZDORENKO — Acoustic Punk
Когда: 19 мая, начало в 19:00
Где: Docker-G pub
Адрес: ул. Игоревская, 13/5
Стоимость: от 175 гривен
Юрий Здоренко вместе со своими друзьями -музыкантами Сергеем Хицуном и Виктором Корженко приглашает всех поклонников вискаря, отметить вместе всемирный день виски!
Юрий Здоренко — украинский рок-музыкант, гитарист, певец, композитор, поэт-песенник, автор-исполнитель. Один из основателей и участник групп "Вопли Видоплясова", "Борщ" и "ЯЯЯ".
Стендап Рок`н`рол. Слава Бу
Когда: 19 мая, начало в 19:00
Где: Komediant Stand Up Kyiv
Адрес: ул. Саксаганского, 1г
Стоимость: от 300 гривен
Слава Бу — одна из самых ярких звезд украинского стендапа приглашает именно тебя на свою вечеринку в формате импровизации, где ты сможешь попасть в кадр, задать ему свои вопросы и стать частью большого концерта!
Слава будет обсуждать разные темы со зрителями, прочтет свои новейшие шутки, а также ответит на любые вопросы от гостей.
Ну и кроме того, вкусные коктейли и камерная атмосфера в самом центре столицы гарантирована!
Благотворительный концерт "Рок за Победу"
Когда: 19 мая, начало в 18:00
Где: МЦКИ "Октябрьский дворец"
Адрес: Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Стоимость: от 250 гривен
Целью благотворительного концерта является сбор средств на протезирование украинских воинов, которые получили тяжелые ранения во время защиты Родины.
В программе концерта: выступление популярных украинских групп: "Тень Солнца", "ОТ VINTA", "Крутий Замес", "Вий", "ТИК", и дуэт "ТЕЛЬНЮК: Сестры", которые будут исполнять свои известные композиции под музыкальное сопровождение Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Украины.
Ведущие концерта – Саша Лирник и Анна Заклецкая. Режиссер концерта – Саша Лирник.
Деньги, собранные на благотворительном мероприятии, будут направлены на сложное эндопротезирование конечностей защитников Украины.
Спектакль-стендап "Бояться нет смысла" (18+)
Когда: 19 мая, начало в 18:00
Где: НЦТМ им. Леся Курбаса
Адрес: ул. Владимирская, 23-в
Стоимость: 300 гривен
"Бояться нет смысла" — это спектакль-стендап, воспроизводящий жизнь простого пехотинца через комедийные моменты и ситуации, начиная с момента мобилизации и заканчивая фронтовой жизнью.
Именно с помощью смеха, иронии и юмора автор расскажет о жизни на передовой. На войне тоже смеются. На вопрос, как можно смеяться над таким ужасным явлением, как война, автор отвечает: "Не только можно, но и нужно". Это ведь не просто насмешка — это смех, который выступает лекарством и защищает психологически от стресса в условиях войны.
Вход для военнослужащих – бесплатный.
Стендап 8x8
Когда: 19 мая, начало в 16:30
Где: Бочка Pub
Адрес: ул. Крещатик, 19-а
Стоимость: 150 гривен
В этот вечер 8 молодых комиков будут выступать по 8 минут, и каждый из них поделится с вами частью своей жизни с помощью шуток. Комики рассказывают, как свои "топовые" (проверенные) шутки, так и новые, которые вы, возможно, услышите первыми.
На сцене: Дима Носов, Богдан Богаченко, Руслан Колесник, Богдан Боярин, Настя Бринза, Дэн Че, Никита Скреминский и Трандафилов Никита.
Внимание! Шутки без фильтров! Возраст гостей: 18+.
Спектакль "Уехать нельзя остаться"
Когда: 19 мая, начало в 15:00
Где: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра
Адрес: пр. Броварской, 25 (г. Левобережная)
Стоимость: 400 гривен
Эта история о Максиме. Максима легко узнать в одном из ваших знакомых – выпускник с юридическим образованием, без работы по специальности и стабильного заработка.
И Макс вроде бы все сделал как должно – получил престижную профессию, имеет собственную квартиру в Киеве и девушку Лену. Тем не менее, в Киеве ему живется не так, как мечталось – диплом юриста оказался не нужным, а деньги на свадьбу надо где-то искать.
Макс стремится к большему и, по рекомендации знакомого, решает ехать в Польшу на заработки. Но что ждать его там – сказочка о карьерном росте и счастливой семье, или суровая реальность со всеми форс-мажорами?
Jazz day
Когда: 19 мая, начало в 15:00
Где: Арт-пространство V`YAVA, ВДНХ, Сад Бажань (от главного входа справа до оранжереи)
Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1
Стоимость: 350 гривен
Вас ждет JAZZ day в атмосферном арт-пространстве V`YAVA.
Алексей Коган и Jazz in Kyiv Band — фирменный джаз от опытных мастеров своего дела, уважаемых как в Украине, так и во всем мире.
Проект "I’m Alive" – музыка Игоря Закуса, написанная во время войны.
Каждая композиция называется и передает одно из пережитых чувств, эмоций, которые дают силы и ведут к нашей победе.
Альбом – посвящение ВСУ.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как киевлянам быстро и удобно найти в столице "Пункты несокрушимости". Такие объекты будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания при длительном аварийном отключении электроэнергии.