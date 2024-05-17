Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, творческие вечера и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.

Куда пойти в Киеве в субботу, 18 мая

Концерт группы "Артиш"

Когда: 18 мая, начало в 19:00

Где: GARNISON

Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)

Стоимость: от 150 гривен

Концерт группы "Артиш"

Украинская рок-группа "Артиш" зажжет вас бешеным драйвом и наверняка заставит вас пуститься в пляс. Вы услышите каверы на рок-хиты таких легендарных групп как Nazareth, Deep Purple, Shocking Blue, Scorpions, Queen, Led Zeppelin, The Beatles.

Также прозвучат песни из легендарных фильмов Тарантино и лучшие песни Владимира Ивасюка. Приходите на невероятное шоу, которое вам подарит рок-группа "Артиш"!

Вход в гастрономические залы (без концертной программы) свободный.

10 Stand up Комиков

Когда: 18 мая, начало в 19:30

Где: Бочка Pub

Адрес: ул. Крещатик, 19-а

Стоимость: 300 гривен

10 Stand up Комиков

В этот вечер 10 молодых комиков будут выступать по 6 минут и каждый из них поделится с вами частью своей жизни с помощью шуток. Комики рассказывают, как свои "топовые" (проверенные) шутки, так и новые, которые вы, возможно, услышите первыми.

На сцене: Богдан Богаченко, Игнат Михайлюк, Андрей Бережко, Дима Носов, Паша Пинчук, Трандафилов Никита, Костя Ташаков, Евгений Лещенко, Никита Скреминский и Дэн Че.

Внимание! Шутки без фильтров – возраст гостей: 18+.

Часть собранных денег пойдет на ВСУ.

Комедийный спектакль "Жениха вызвали, девушки?"

Когда: 18 мая, начало в 18:00

Где: Дом Архитектора

Адрес: ул. Бориса Гринченко, 7

Стоимость: от 400 гривен

Комедийный спектакль "Жениха вызвали, девушки?"

"Жениха вызывали, девушки?" — эта невероятная комедия, которая увлечет вас с первой фразы.

Перед вами на сцене развернется история двух сестер, проживающих в просторной квартире, где когда-то было веселое театральное общежитие. Одна из них и была актрисой, а вторая всегда была рядом. Теперь от прежней богемной жизни остались лишь воспоминания: они самостоятельно чинят неисправные краны и погружаются в воспоминания о прошлом…

Но вдруг одной из сестер приходит в голову безумная идея — выдать свою младшую сестру замуж. С этой целью она заказывает жениха… в брачном агентстве. Жизнь начинает ускоряться и приобретает совсем другие краски — тихие и спокойные дни уходят в небытие. Но все оказывается совсем не так просто…

Rammstein Tribute

Когда: 18 мая, начало в 18:00

Где: Barbeer

Адрес: ул. Максимовича, 4

Стоимость: от 200 гривен

Rammstein Tribute

Организаторы приглашают всех желающих на трибьют культовых Rammstein в Barbeer Music Pub.

"America", "Du Hast", "Ohne dich", "Mutter" и многие другие песни в живом исполнении от главных "рамштайнов страны" — группы Stahlherz.

После концерта оставайтесь танцевать на мощной рок-дискотеке до 23:00.

Stand-up на Подоле

Когда: 18 мая, начало в 18:30

Где: Shatun Pub

Адрес: ул. Сагайдачного, 41

Стоимость: от 200 гривен

Stand-up на Подоле

Гостей ждет превентивный удар юмора, так необходимый нам в это сложное время.

Лайн-ап: Олег Грюндик, Сергей Афонский, Артур Петров и Алексей Приймаченко.

Заведение находится в подвальном помещении и вполне безопасно для пребывания и проведения мероприятий.

Возраст гостей: 18+. Ненормативная лексика. Часть денег идет на благотворительность.

Спектакль "Энеида"

Когда: 18 мая, начало в 18:00

Где: Театр "Берегиня"

Адрес: ул. Миколайчука, 3-я

Стоимость: 250 гривен

Спектакль "Энеида"

"Энеида" — культовая комедия для украинцев. Классическое произведение в "Берегине" превратили в остросовременное, кое-где на грани фола действо с большим количеством фольклорных песен и современных танцев.

Приходите и получайте невероятное удовольствие от действа, которое вас ждет!

Комедийно-поведенческая терапия

Когда: 18 мая, начало в 18:00

Где: KVSK

Адрес: ул. Константиновская, 37-а

Стоимость: 250 гривен

Комедийно-поведенческая терапия

Комедийно-поведенческая терапия — юмористическое мероприятие, на котором комики и квалифицированный психолог общаются со зрителями о различных актуальных проблемах и стараются изрядно над ними посмеяться или реально им помочь.

Решать ваши проблемы будут:

Ксения Аликина – клиническая психологиня, семейно-системнй терапевт в обучении.

Катя Глинина – человек с комедийным расстройством личности.

Богдана Стаховская — охотница за скибиды туалетами и зумерша по состоянию души.

Валентин Перуз – профессиональный накрутчик, мастер спорта по тревоге.

Спектакль "Три анекдота на одну тему"

Когда: 18 мая, начало в 17:00

Где: Театр на Михайловской

Адрес: ул. Михайловская, 24-ж

Стоимость: 500 гривен

Спектакль "Три анекдота на одну тему"

В качестве "анекдотов" о супружеской измене театр выбрал три рассказа трех известных писателей: Панаса Мирного, Антона Чехова и Стефана Цвейга. Это "Лови", "Хористка" и "Страх". Все эти рассказы в той или иной степени рассказывают о вечной теме человеческой жизни — супружеской неверности.

Сюжеты у них разные, но, кроме темы, объединены они и общими персонажами — двумя забавными "шпиками-детективами", которые и следят за нерадивыми супругами.

Подпольный стендап

Когда: 18 мая, начало в 18:30

Где: Underground Standup Club

Адрес: ул. Золотоворотская, 15

Стоимость: от 300 гривен

Подпольный стендап

Вас ждет вечер смелой комедии от Подпольного Стендапа. Это отличная возможность хорошо посмеяться и познакомиться со стендапом, если вы еще не знакомы с этим жанром.

В этот вечер выступят: Сергей Чирков, Женя Коротков, Юра Коломиец и Никита Трандафилов.

Важно: 20% собранных средств будут направлены на нужды ВСУ.

Дневной спектакль "Секс на пляже — не только коктейль"

Когда: 18 мая, начало в 15:00

Где: Caribbean club

Адрес: ул. С. Петлюры, 4

Стоимость: от 450 гривен

Дневной спектакль. "Секс на пляже – не только коктейль"

Тихий, чуть слышный шум прибоя… легкий морской ветерок придает чувство свежести… белозубый мулат преподносит вам "мохито"… мягкий шезлонг, ощущение легкости, сонные мечты и просыпаться не хочется, хочется петь от осознания счастья…

Именно так представляли себе отдых у моря наши герои, а получилось… а получилось все, конечно же, гораздо интереснее!

Куда пойти в Киеве в воскресенье, 19 мая

ZDORENKO — Acoustic Punk

Когда: 19 мая, начало в 19:00

Где: Docker-G pub

Адрес: ул. Игоревская, 13/5

Стоимость: от 175 гривен

ZDORENKO — Acoustic Punk

Юрий Здоренко вместе со своими друзьями -музыкантами Сергеем Хицуном и Виктором Корженко приглашает всех поклонников вискаря, отметить вместе всемирный день виски!

Юрий Здоренко — украинский рок-музыкант, гитарист, певец, композитор, поэт-песенник, автор-исполнитель. Один из основателей и участник групп "Вопли Видоплясова", "Борщ" и "ЯЯЯ".

Стендап Рок`н`рол. Слава Бу

Когда: 19 мая, начало в 19:00

Где: Komediant Stand Up Kyiv

Адрес: ул. Саксаганского, 1г

Стоимость: от 300 гривен

Стендап Рок`н`рол. Слава Бу

Слава Бу — одна из самых ярких звезд украинского стендапа приглашает именно тебя на свою вечеринку в формате импровизации, где ты сможешь попасть в кадр, задать ему свои вопросы и стать частью большого концерта!

Слава будет обсуждать разные темы со зрителями, прочтет свои новейшие шутки, а также ответит на любые вопросы от гостей.

Ну и кроме того, вкусные коктейли и камерная атмосфера в самом центре столицы гарантирована!

Благотворительный концерт "Рок за Победу"

Когда: 19 мая, начало в 18:00

Где: МЦКИ "Октябрьский дворец"

Адрес: Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: от 250 гривен

Благотворительный концерт "Рок за Победу"

Целью благотворительного концерта является сбор средств на протезирование украинских воинов, которые получили тяжелые ранения во время защиты Родины.

В программе концерта: выступление популярных украинских групп: "Тень Солнца", "ОТ VINTA", "Крутий Замес", "Вий", "ТИК", и дуэт "ТЕЛЬНЮК: Сестры", которые будут исполнять свои известные композиции под музыкальное сопровождение Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Украины.

Ведущие концерта – Саша Лирник и Анна Заклецкая. Режиссер концерта – Саша Лирник.

Деньги, собранные на благотворительном мероприятии, будут направлены на сложное эндопротезирование конечностей защитников Украины.

Спектакль-стендап "Бояться нет смысла" (18+)

Когда: 19 мая, начало в 18:00

Где: НЦТМ им. Леся Курбаса

Адрес: ул. Владимирская, 23-в

Стоимость: 300 гривен

Спектакль-стендап "Бояться нет смысла"

"Бояться нет смысла" — это спектакль-стендап, воспроизводящий жизнь простого пехотинца через комедийные моменты и ситуации, начиная с момента мобилизации и заканчивая фронтовой жизнью.

Именно с помощью смеха, иронии и юмора автор расскажет о жизни на передовой. На войне тоже смеются. На вопрос, как можно смеяться над таким ужасным явлением, как война, автор отвечает: "Не только можно, но и нужно". Это ведь не просто насмешка — это смех, который выступает лекарством и защищает психологически от стресса в условиях войны.

Вход для военнослужащих – бесплатный.

Стендап 8x8

Когда: 19 мая, начало в 16:30

Где: Бочка Pub

Адрес: ул. Крещатик, 19-а

Стоимость: 150 гривен

Стендап 8x8

В этот вечер 8 молодых комиков будут выступать по 8 минут, и каждый из них поделится с вами частью своей жизни с помощью шуток. Комики рассказывают, как свои "топовые" (проверенные) шутки, так и новые, которые вы, возможно, услышите первыми.

На сцене: Дима Носов, Богдан Богаченко, Руслан Колесник, Богдан Боярин, Настя Бринза, Дэн Че, Никита Скреминский и Трандафилов Никита.

Внимание! Шутки без фильтров! Возраст гостей: 18+.

Спектакль "Уехать нельзя остаться"

Когда: 19 мая, начало в 15:00

Где: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Адрес: пр. Броварской, 25 (г. Левобережная)

Стоимость: 400 гривен

Спектакль "Уехать нельзя остаться"

Эта история о Максиме. Максима легко узнать в одном из ваших знакомых – выпускник с юридическим образованием, без работы по специальности и стабильного заработка.

И Макс вроде бы все сделал как должно – получил престижную профессию, имеет собственную квартиру в Киеве и девушку Лену. Тем не менее, в Киеве ему живется не так, как мечталось – диплом юриста оказался не нужным, а деньги на свадьбу надо где-то искать.

Макс стремится к большему и, по рекомендации знакомого, решает ехать в Польшу на заработки. Но что ждать его там – сказочка о карьерном росте и счастливой семье, или суровая реальность со всеми форс-мажорами?

Jazz day

Когда: 19 мая, начало в 15:00

Где: Арт-пространство V`YAVA, ВДНХ, Сад Бажань (от главного входа справа до оранжереи)

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1

Стоимость: 350 гривен

Jazz day

Вас ждет JAZZ day в атмосферном арт-пространстве V`YAVA.

Алексей Коган и Jazz in Kyiv Band — фирменный джаз от опытных мастеров своего дела, уважаемых как в Украине, так и во всем мире.

Проект "I’m Alive" – музыка Игоря Закуса, написанная во время войны.

Каждая композиция называется и передает одно из пережитых чувств, эмоций, которые дают силы и ведут к нашей победе.

Альбом – посвящение ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как киевлянам быстро и удобно найти в столице "Пункты несокрушимости". Такие объекты будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания при длительном аварийном отключении электроэнергии.