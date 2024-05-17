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Отключение света в Киеве: как и где быстро просмотреть графики

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Об ограничения электроснабжения можно найти в приложении Новость обновлена 17 мая 2024, 10:54
Об ограничения электроснабжения можно найти в приложении. Фото Коллаж "Телеграфа"

Получать уведомления можно за несколько кликов

В Киеве продолжают применять контролируемые отключения света. Быстро и просто просмотреть графики и получать уведомления об отключении электричества можно прямо в телефоне. Это можно сделать в приложении "Киев Цифровой".

Для этого нужно проделать несколько простых шагов. "Телеграф" рассказывает, как найти графики в приложении.

  • В "Киев Цифровой" выберите раздел "Больше сервисов".
  • Затем найдите пункт "ДТЭК Свет".
  • Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически.
  • После чего покажет графики стабилизационных отключений.

Вы можете получать уведомления об отключении сразу на телефон.

Также узнать информацию об отключении по своему адресу можно другим способом. Это можно сделать с помощью нескольких методов.

Графики можно просмотреть на сайте YASNO. Для этого необходимо:

  • Перейдите на сайт YASNO.
  • Выберите свой регион в правом верхнем углу.
  • Нажмите "График возможных отключений".
  • Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также проверить состояние электроснабжения можно на сайте ДТЭК. Для этого:

  • Перейдите на сайт ДТЭК.
  • Выберите пункт "Отсутствует электроэнергия".
  • Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Напоминаем, потребляйте электроэнергию бережливо в течение всех суток.

Ранее "Телеграф" писал, где киевлянам найти "Пункты несокрушимости" в случае отключения света. Там можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и просто согреться.

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#Новости Киева #Отключения света #Киев Цифровой #Графики отключений в Киеве