Отключение света в Киеве: как и где быстро просмотреть графики

Получать уведомления можно за несколько кликов

В Киеве продолжают применять контролируемые отключения света. Быстро и просто просмотреть графики и получать уведомления об отключении электричества можно прямо в телефоне. Это можно сделать в приложении "Киев Цифровой".

Для этого нужно проделать несколько простых шагов. "Телеграф" рассказывает, как найти графики в приложении.

В "Киев Цифровой" выберите раздел "Больше сервисов".

Затем найдите пункт "ДТЭК Свет".

Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически.

После чего покажет графики стабилизационных отключений.

Вы можете получать уведомления об отключении сразу на телефон.

Также узнать информацию об отключении по своему адресу можно другим способом. Это можно сделать с помощью нескольких методов.

Графики можно просмотреть на сайте YASNO. Для этого необходимо:

Перейдите на сайт YASNO.

Выберите свой регион в правом верхнем углу.

Нажмите "График возможных отключений".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также проверить состояние электроснабжения можно на сайте ДТЭК. Для этого:

Перейдите на сайт ДТЭК.

Выберите пункт "Отсутствует электроэнергия".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Напоминаем, потребляйте электроэнергию бережливо в течение всех суток.

Ранее "Телеграф" писал, где киевлянам найти "Пункты несокрушимости" в случае отключения света. Там можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и просто согреться.