Отключение света в Киеве: как и где быстро просмотреть графики
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Получать уведомления можно за несколько кликов
В Киеве продолжают применять контролируемые отключения света. Быстро и просто просмотреть графики и получать уведомления об отключении электричества можно прямо в телефоне. Это можно сделать в приложении "Киев Цифровой".
Для этого нужно проделать несколько простых шагов. "Телеграф" рассказывает, как найти графики в приложении.
- В "Киев Цифровой" выберите раздел "Больше сервисов".
- Затем найдите пункт "ДТЭК Свет".
- Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически.
- После чего покажет графики стабилизационных отключений.
Вы можете получать уведомления об отключении сразу на телефон.
Также узнать информацию об отключении по своему адресу можно другим способом. Это можно сделать с помощью нескольких методов.
Графики можно просмотреть на сайте YASNO. Для этого необходимо:
- Перейдите на сайт YASNO.
- Выберите свой регион в правом верхнем углу.
- Нажмите "График возможных отключений".
- Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Также проверить состояние электроснабжения можно на сайте ДТЭК. Для этого:
- Перейдите на сайт ДТЭК.
- Выберите пункт "Отсутствует электроэнергия".
- Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Напоминаем, потребляйте электроэнергию бережливо в течение всех суток.
Ранее "Телеграф" писал, где киевлянам найти "Пункты несокрушимости" в случае отключения света. Там можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и просто согреться.